Цель - добиться того, чтобы ваши бедра стали гибкими и изящными.
Исключите из своего рациона спиртное, кофе и жирную пищу.
Перейдите на фрукты; особенно рекомендую арбуз: он замечательно выводит лишнюю жидкость из организма.
Каждый день съедайте по половине арбуза или дыни и добавьте к этому три следующие легкие закуски:
а) 150 грибы, приготовленной на гриле, одна вареная картофелина, большая порция смешанного салата;
б) два хорошо прожаренных на гриле бифштекса с помидорами, две столовые ложки кукурузных зерен;
в) 50 г любых неподслащенных хлопьев, один стаканчик диетического йогурта.
Упражнения: Лягте на спину, руки вытянуты вдоль туловища ладонями вниз. Поднимите левую ногу вверх, немного согните в колене и перенесите ее вправо, коснувшись коленом пола. Вернитесь в исходное положение, медленно выпрямляя колено. Проделайте то же самое правой ногой. Повторите упражнение 10 раз.
И еще один совет: не увлекайтесь чересчур узкими джинсами - они портят фигуру.