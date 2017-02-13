Диета для бедер

Цель - добиться того, чтобы ваши бедра стали гибкими и изящными.

Исключите из своего рациона спиртное, кофе и жирную пищу.

Перейдите на фрукты; особенно рекомендую арбуз: он замечательно выводит лишнюю жидкость из организма.

Каждый день съедайте по половине арбуза или дыни и добавьте к этому три следующие легкие закуски:

а) 150 грибы, приготовленной на гриле, одна вареная картофелина, большая порция смешанного салата;

б) два хорошо прожаренных на гриле бифштекса с помидорами, две столовые ложки кукурузных зерен;

в) 50 г любых неподслащенных хлопьев, один стаканчик диетического йогурта.

Упражнения: Лягте на спину, руки вытянуты вдоль туловища ладонями вниз. Поднимите левую ногу вверх, немного согните в колене и перенесите ее вправо, коснувшись коленом пола. Вернитесь в исходное положение, медленно выпрямляя колено. Проделайте то же самое правой ногой. Повторите упражнение 10 раз.

И еще один совет: не увлекайтесь чересчур узкими джинсами - они портят фигуру.

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