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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Диета для бедер
    Опубликовано: 2017-02-13 17:24:33

    Цель - добиться того, чтобы ваши бедра стали гибкими и изящными. 

     

    Исключите из своего рациона спиртное, кофе и жирную пищу. 

     

    Перейдите на фрукты; особенно рекомендую арбуз: он замечательно выводит лишнюю жидкость из организма.  

     

    Каждый день съедайте по половине арбуза или дыни и добавьте к этому три следующие легкие закуски:  

     

    а) 150 грибы, приготовленной на гриле, одна вареная картофелина, большая порция смешанного салата;  

     

    б) два хорошо прожаренных на гриле бифштекса с помидорами, две столовые ложки кукурузных зерен;  

     

    в) 50 г любых неподслащенных хлопьев, один стаканчик диетического йогурта.  

     

    Упражнения: Лягте на спину, руки вытянуты вдоль туловища ладонями вниз. Поднимите левую ногу вверх, немного согните в колене и перенесите ее вправо, коснувшись коленом пола. Вернитесь в исходное положение, медленно выпрямляя колено. Проделайте то же самое правой ногой. Повторите упражнение 10 раз.  

     

    И еще один совет: не увлекайтесь чересчур узкими джинсами - они портят фигуру. 

     randevucity.net

     

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