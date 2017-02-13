«Закон №1817-VIII щодо удосконалення містобудівної діяльності підніме Україну на перші позиції у рейтингу DB та знизить корупцію», - Парцхаладзе Опубликовано: Закон України №1817-VIII від 17.01.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», який вже підписаний Президентом України та опублікований, підніме країну на перші позиції у рейтингу Doing Business за строками отримання дозволів на будівництво та знизить корупцію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

«Сьогодні Закон №1817 VIII (раніше - законопроект № 4733-1) опублікований і через 4 місяці вступає в силу. Для Мінрегіону цей час напруженої роботи: щоб закон ефективно запрацював, потрібно підготувати ще близько 20 підзаконних актів. Він дозволить Україні піднятися на перші місця у DB за строками отримання дозволів на будівництво, створить інструменти боротьби з незаконними забудовами і підвищить відповідальність посадових осіб за прийняті рішення», - написав Лев Парцхаладзе.

Згідно з Законом, вдосконалюється порядок оформлення дозвільної документації. Так, будівництво об’єктів середнього та значного класу наслідків – житлових комплексів, багатоповерхівок, соціальних споруд, торгових та офісних приміщень – буде здійснюватися виключно за наявності повного пакету дозвільної документації. Це знизить корупційні ризики та стане інструментом боротьби з незаконними забудовами.

Натомість, для об’єктів незначного класу наслідків, які становлять понад 80% від загального обсягу забудови в Україні, такі вимоги максимально спрощуються. Будівництво таких споруд можна починати вже на наступний день після подання повідомлення про початок будівельних робіт.

Також зазначений Закон посилює відповідальність державних органів влади, зокрема, посадових осіб органів Держархбудконтролю, за прийняті ними рішення. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.