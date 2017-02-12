Использование продуктов с маслом чайного дерева или лаванды не рекомендуется для мальчиков

Регулярное использование лосьонов и шампуней, содержащих лавандовое масло или масло чайного дерева, может привести к разрастанию тканей молочной железы у мальчиков, не достигших пубертатного возраста, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Гинекомастия, или рост грудных желез у мальчиков во период полового созревания является довольно распространенным явлением, однако в данном случае речь идет о детях младшего возраста. В статье, опубликованной в New England Journal of Medicinе описываются три случая развития гинекомастии у мальчиков четырех, семи и десяти лет.



Симптомы гинекомастии у детей оказались обратимыми — они исчезли после того, как родители отказались от использования продуктов с маслом чайного дерева или лаванды.



Эксперимент, проведенный сотрудниками Национального института медицинских исследований (Северная Каролина), показал, что некоторые соединения, содержащиеся в листьях лаванды и чайного дерева, действуют на клетки железистой ткани молочной железы как женские половые гормоны эстрогены. Как предполагают ученые, действие растительных аналогов эстрогенов многократно усиливался за счет невысокого уровня их антагонистов – мужских половых гормонов – у неполовозрелых мальчиков.

Масла лаванды и чайного дерева входят в состав многих косметических средств и средств гигиены. В то же время, спровоцировать развитие гинекомастии может только очень высокая концентрация эстрогеноподобных соединений в организме ребенка, вызванная весьма продолжительным воздействием этих масел, этих ученые.



medicus.ru