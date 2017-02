«Фальшивое» иглоукалывание лечит не хуже настоящего

«Фальшивое» иглоукалывание лечит приступы мигрени не хуже настоящего, при этом применение любого из этих двух методов гораздо лучше, чем выжидательная тактика, пишет The New York Times.



Это было установлено немецкими учеными, которые рассказали 302 страдающих мигренью пациентам, что разделят их на три группы: первая из них получит лечение в виде традиционного китайского иглоукалывания.



Вторую группу пролечат акупунктурой, «ничего не имеющей общего с китайскими традициями, но этот метод очень хорошо зарекомендовал себя в клинической практике». А пациенты из третьей, контрольной группы, получат отсроченное лечение.



Никто из испытуемых не знал, к какой именно группе он относился. Курс терапии длился 12 дней, оценивался такой показатель, как снижение количества дней, когда пациентов беспокоила головная боль, в два раза.



По этому критерию в первой группе успешно пролечились 51 процент больных, а во второй, которым применялась процедура-«пустышка» — 53 процента. В контрольной группе об уменьшении болей заявили только 15 процентов пациентов.



Авторы, опубликовавшие свою работу в Journal of the American Medical Association (JAMA), считают, что подобные результаты можно связать либо с эффектом плацебо, либо с неизвестными пока что эффектами, которые вызываются микропроколами кожи, либо с комбинированным действием обоих факторов.



medicus.ru