Новый метод лечения болезни Гоше испытали на перепрограммированных стволовых клетках Опубликовано: Американские ученые исследовали эффективность новой методики лечения болезни Гоше при помощи перепрограммированных клеток кожи пациентов, сообщает Medical News Today. Результаты работы ученых из Университета Мэриленда ( University of Maryland), проведенной под руководством Рикардо Фельдмана (Ricardo Feldman), опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.



Болезнь Гоше – наследственное заболевание, при котором необходимый для липидного обмена белок глюкоцереброзидаза приобретает неправильную форму. Вследствие этого белок не может должным образом взаимодействовать с липидами, являющимися компонентами клеточных мембран, что приводит к накоплению липидов в печени, селезенке и костном мозге.



Степень тяжести заболевания зависит от его типа. Болезнь Гоше первого типа, наиболее распространенная среди ашкеназских евреев, не вызывает изменений мозга, но приводит к значительному увеличению печени и селезенки, а также различным костным заболеваниям. Этот тип заболевания может проявиться как в детстве, так и во взрослом возрасте. Второй тип развивается только у младенцев и вызывает у них неврологические изменения. Пациенты с таким диагнозом могут дожить до двухлетнего возраста. Третий тип болезни Гоше затрагивает взрослых и детей, но в отличие от первого типа сопровождается неврологическими симптомами.



Фельдман и его коллеги для своей работы взяли образцы клеток кожи у пациентов, страдающих различными типами болезни Гоше. Затем ученые перепрограммировали их в плюрипотентные стволовые клетки при помощи методики, созданной Джоном Гёрдоном (John B.Gurdon) и Синье Яманака (Shinya Yamanaka).



Полученные плюрипотентные стволовые клетки ученые перепрограммировали в белые кровяные тельца. С помощью лабораторных исследований было доказано, что созданные таким способом клетки были генетически идентичны белым кровяным тельцам пациентов, страдающих болезнью Гоше.



После поглощения красных кровяных телец фагоциты, в которых вырабатывается дефектная глюкоцереброзидаза, не могут полностью “переработать” мембраны эритроцитов из-за содержащихся в них липидов. Это приводит к блокированию путей мембранного транспорта в самих лейкоцитах, которые застревают в костном мозге, печени и селезенке.



Чтобы восстановить основную функцию фагоцитов, Фельдман и его коллеги ввели в них рекомбинантную глюкоцереброзидазу. В результате эксперимента лейкоциты, полученные из клеток кожи пациентов с различными типами заболеваниями, полностью восстановили свою способность очищаться от красных кровяных телец.



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