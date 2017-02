Новый метод лечения болезни Гоше испытали на перепрограммированных стволовых клетках

Американские ученые исследовали эффективность новой методики лечения болезни Гоше при помощи перепрограммированных клеток кожи пациентов, сообщает Medical News Today. Результаты работы ученых из Университета Мэриленда ( University of Maryland), проведенной под руководством Рикардо Фельдмана (Ricardo Feldman), опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.



Болезнь Гоше – наследственное заболевание, при котором необходимый для липидного обмена белок глюкоцереброзидаза приобретает неправильную форму. Вследствие этого белок не может должным образом взаимодействовать с липидами, являющимися компонентами клеточных мембран, что приводит к накоплению липидов в печени, селезенке и костном мозге.



Степень тяжести заболевания зависит от его типа. Болезнь Гоше первого типа, наиболее распространенная среди ашкеназских евреев, не вызывает изменений мозга, но приводит к значительному увеличению печени и селезенки, а также различным костным заболеваниям. Этот тип заболевания может проявиться как в детстве, так и во взрослом возрасте. Второй тип развивается только у младенцев и вызывает у них неврологические изменения. Пациенты с таким диагнозом могут дожить до двухлетнего возраста. Третий тип болезни Гоше затрагивает взрослых и детей, но в отличие от первого типа сопровождается неврологическими симптомами.



Фельдман и его коллеги для своей работы взяли образцы клеток кожи у пациентов, страдающих различными типами болезни Гоше. Затем ученые перепрограммировали их в плюрипотентные стволовые клетки при помощи методики, созданной Джоном Гёрдоном (John B.Gurdon) и Синье Яманака (Shinya Yamanaka).



Полученные плюрипотентные стволовые клетки ученые перепрограммировали в белые кровяные тельца. С помощью лабораторных исследований было доказано, что созданные таким способом клетки были генетически идентичны белым кровяным тельцам пациентов, страдающих болезнью Гоше.



После поглощения красных кровяных телец фагоциты, в которых вырабатывается дефектная глюкоцереброзидаза, не могут полностью “переработать” мембраны эритроцитов из-за содержащихся в них липидов. Это приводит к блокированию путей мембранного транспорта в самих лейкоцитах, которые застревают в костном мозге, печени и селезенке.



Чтобы восстановить основную функцию фагоцитов, Фельдман и его коллеги ввели в них рекомбинантную глюкоцереброзидазу. В результате эксперимента лейкоциты, полученные из клеток кожи пациентов с различными типами заболеваниями, полностью восстановили свою способность очищаться от красных кровяных телец.



news.gradusnik.ru