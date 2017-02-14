Конфликты в семье повышают риск возникновения астмы у ребенка

Ссоры родителей значительно повышают риск возникновения астмы у ребенка, сообщает Reuters.

Американские ученые провели исследование, в ходе которого в течение 3-х лет наблюдали за здоровьем и условиями жизни 2497 здоровых детей младшего школьного возраста. В результате специалисты зафиксировали, что около 5% детей стали страдать от астмы.

Эксперты, изучив разные факторы риска возникновения недуга, пришли к выводу, что атмосфера в семье влияет на здоровье органов дыхания ребенка так же, как состояние окружающей среды – экология, курение. Оказалось, что больший процент заболевших детей воспитывался в семьях, где часто возникали ссоры между родителями.

Однако ученым пока не удалось выяснить механизм воздействия стресса на риск возникновения астмы у детей. Планируются дальнейшие исследования, сообщили исследователи.

medicinform.net