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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Конфликты в семье повышают риск возникновения астмы у ребенка
    Опубликовано: 2017-02-14 16:04:43

    Ссоры родителей значительно повышают риск возникновения астмы у ребенка, сообщает Reuters.

    Американские ученые провели исследование, в ходе которого в течение 3-х лет наблюдали за здоровьем и условиями жизни 2497 здоровых детей младшего школьного возраста. В результате специалисты зафиксировали, что около 5% детей стали страдать от астмы.

    Эксперты, изучив разные факторы риска возникновения недуга, пришли к выводу, что атмосфера в семье влияет на здоровье органов дыхания ребенка так же, как состояние окружающей среды – экология, курение. Оказалось, что больший процент заболевших детей воспитывался в семьях, где часто возникали ссоры между родителями.

    Однако ученым пока не удалось выяснить механизм воздействия стресса на риск возникновения астмы у детей. Планируются дальнейшие исследования, сообщили исследователи.

    medicinform.net

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