Стресс негативно влияет на способность забеременеть

Повышенный уровень стресса способствует снижению возможности забеременеть, считают британские исследователи из Оксфордского университета, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 274 здоровых женщины в возрасте от 18 до 40 лет, планировавших забеременеть естественным способом.

Всем испытуемым измерили уровень гормонов стресса. Оказалось, что те, у кого он оказался наиболее высоким, имели в результате меньше шансов забеременеть в этот конкретный месяц.

Эксперты считают, что необходимо проведение дополнительных исследований, однако уже понятно, что техника расслабления дает положительные результаты в этом вопросе.

medicinform.net