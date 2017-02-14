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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Стресс негативно влияет на способность забеременеть
    Опубликовано: 2017-02-14 13:44:52

    Повышенный уровень стресса способствует снижению возможности забеременеть, считают британские исследователи из Оксфордского университета, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели исследование, в котором приняли участие 274 здоровых женщины в возрасте от 18 до 40 лет, планировавших забеременеть естественным способом.

    Всем испытуемым измерили уровень гормонов стресса. Оказалось, что те, у кого он оказался наиболее высоким, имели в результате меньше шансов забеременеть в этот конкретный месяц.

    Эксперты считают, что необходимо проведение дополнительных исследований, однако уже понятно, что техника расслабления дает положительные результаты в этом вопросе.

    medicinform.net

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