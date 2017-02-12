Найдены стволовые клетки в человеческом глазе

Американские исследователи обнаружили стволовые клетки в глазу человека, сообщает Reuters.

Ученые из Института неврологии стволовых клеток города Олбани смогли обнаружить стволовые клетки в пигментном эпителии сетчатки глаза.

Специалисты утверждают, что, теоретически, стволовые клетки можно извлечь, чтобы использовать для превращения в клетки других тканей. Это открытие смогло объяснить причины появления в процессе некоторых болезней новых тканей, не связанных со зрительным органом.

Эксперты считают, что на основе данного открытия появилась возможность разработки новых методов лечения сложных заболеваний глаз, в частности, можно будет научить глазные ткани полностью регенерировать себя.

medicinform.net