  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Найдены стволовые клетки в человеческом глазе
    Опубликовано: 2017-02-12 22:24:54

    Американские исследователи обнаружили стволовые клетки в глазу человека, сообщает Reuters.

    Ученые из Института неврологии стволовых клеток города Олбани смогли обнаружить стволовые клетки в пигментном эпителии сетчатки глаза.

    Специалисты утверждают, что, теоретически, стволовые клетки можно извлечь, чтобы использовать для превращения в клетки других тканей. Это открытие смогло объяснить причины появления в процессе некоторых болезней новых тканей, не связанных со зрительным органом.

    Эксперты считают, что на основе данного открытия появилась возможность разработки новых методов лечения сложных заболеваний глаз, в частности, можно будет научить глазные ткани полностью регенерировать себя.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...