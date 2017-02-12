Ученые приравняли зависимость от интернета к наркозависимости

У интернет-зависимых людей в мозге возникают нарушения в проводящих путях между зонами, отвечающими за формирование эмоций, концентрацию внимания и принятие решений, сообщили китайские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые из Китайской Академии наук провели исследование, в котором приняли участие 35 молодых людей в возрасте от 14 до 21 года. Специалисты провели опрос, который показал, что 17 из испытуемых зависимы от интернета. Затем все участники эксперимента прошли МРТ- сканирование мозга.

Сравнив результаты сканирования мозга, исследователи пришли к выводу, что у интернет-зависимых другое строение белого вещества орбитофронтальной коры и других важных зон, отвечающих за эмоции, концентрацию внимания, самоконтроль и принятие решений.

Эксперты пояснили, что в мозге у веб-зависимых происходят те же процессы, что и у алкоголиков, а также других наркозависимых.

medicinform.net