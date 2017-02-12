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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые идентифицировали ген рака простаты
    Опубликовано: 2017-02-12 10:24:35

    Американские исследователи установили ген, который при наследовании повышает риск возникновения рака простаты, сообщает Reuters.

    Ученые в ходе исследования идентифицировали мутацию в гене HOXB13, которая увеличивает риск возникновения рака в десятки раз.

    Специалисты в рамках исследования провели анализ ДНК наиболее молодых пациентов с раком простаты, в чьих семьях уже встречалось это заболевание. Оказалось, что у 18 участников исследования из 4-х разных семей была обнаружена одинаковая мутация гена. Та же мутация выявлена у 1,4% из 5,1 тыс. пациентов с раком простаты.

    Эксперты считают, что результаты исследования позволят создать тесты, которые помогут выявить мужчин из группы риска.

    medicinform.net

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