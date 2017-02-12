Ученые идентифицировали ген рака простаты

Американские исследователи установили ген, который при наследовании повышает риск возникновения рака простаты, сообщает Reuters.

Ученые в ходе исследования идентифицировали мутацию в гене HOXB13, которая увеличивает риск возникновения рака в десятки раз.

Специалисты в рамках исследования провели анализ ДНК наиболее молодых пациентов с раком простаты, в чьих семьях уже встречалось это заболевание. Оказалось, что у 18 участников исследования из 4-х разных семей была обнаружена одинаковая мутация гена. Та же мутация выявлена у 1,4% из 5,1 тыс. пациентов с раком простаты.

Эксперты считают, что результаты исследования позволят создать тесты, которые помогут выявить мужчин из группы риска.

medicinform.net