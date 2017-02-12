Подушки безопасности повреждают слух

Громкий хлопок, раздающийся в момент раскрытия подушек безопасности, может стать причиной долговременной потери слуха для 17% водителей и пассажиров, находящихся во время аварии в салоне автомобиля. К такому выводу, по результатам ряда экспериментов, пришёл американский физиолог Ричард Прайс (G. Richard Price).



Учёный создал модель человеческого уха и подвергал её воздействию различных шумов громкостью больше 130 децибелов, которые сопоставимы с грохотом, слышимым стоящим на взлётно-посадочной полосе человеком во время взлёта реактивного самолёта.



Выяснилось, что хлопок при развёртывании подушек безопасности, хотя и длится доли секунды, не менее громок и, соответственно, очень опасен для слуха.



Попутно Прайс решил проверить гипотезу о том, что при закрытых автомобильных окнах шум подушек повреждает уши серьёзнее, чем при окнах открытых, из-за того, что в закрытом автомобиле давление выше.

Физиолог проверил это экспериментально и понял, что всё наоборот: при закрытых окнах хлопок подушек менее опасен, несмотря на высокое давление, которое на самом деле отводит удар от внутреннего уха («ответственного» за повреждение слуха), а страдает, таким образом, среднее ухо, и вреда меньше.

Прайс надеется, что его разработчики средств безопасности примут во внимание результаты его работы.



medicus.ru