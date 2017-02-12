Разгадана тайна снов

Западные ученые обнародовали удивительное открытие, согласно которому людям снятся ограниченные по количеству сюжетов сны. Всего насчитывается 12 сюжетов сновидений. Лидируют сны о погоне. Второе по популярности место занимают сны, в которых люди либо заблудились, либо оказались в западне, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Третью позицию делят сны о падении и сюжеты, где человек чувствует предельное неудобство от того, как он одет на публике. Важное место занимают сновидения о нанесенных ранениях. Ученые Канады и Финляндии выяснил, что сны на самом деле являются интенсивной тренировкой организма.



Они возникли на ранних этапах формирования человека и психологически готовили его к опасным ситуациям, являясь тренировкой для критических ситуаций.



medicus.ru