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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Разгадана тайна снов
    Опубликовано: 2017-02-12 13:44:31

    Западные ученые обнародовали удивительное открытие, согласно которому людям снятся ограниченные по количеству сюжетов сны. Всего насчитывается 12 сюжетов сновидений. Лидируют сны о погоне. Второе по популярности место занимают сны, в которых люди либо заблудились, либо оказались в западне, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Третью позицию делят сны о падении и сюжеты, где человек чувствует предельное неудобство от того, как он одет на публике. Важное место занимают сновидения о нанесенных ранениях. Ученые Канады и Финляндии выяснил, что сны на самом деле являются интенсивной тренировкой организма.


    Они возникли на ранних этапах формирования человека и психологически готовили его к опасным ситуациям, являясь тренировкой для критических ситуаций.

    medicus.ru

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