Утяжелённые игрушки помогут сохранить здоровье детей

Увеличение веса детских игрушек может положительно сказаться на здоровье детей. К таким выводам пришёл вместе с коллегами доктор Джон Озмун (John C. Ozmun), профессор университета Индианы (Indiana State University).



Такой неожиданный и в какой-то мере радикальный метод оздоровления, по словам Озмуна, не решит проблемы детского ожирения, но внесёт небольшой вклад в решение проблем здоровья современной молодёжи.

Для подтверждения своей гипотезы Озмун провёл опыт, в котором участвовали десять детей, средний возраст которых 7,5 лет. Им нужно было переносить на расстояние около 8 метров картонные коробочки. Внутри некоторых коробочек были приклеены небольшие кусочки стали, так что для одних испытуемых вес груза составлял 100 граммов, а для других 1,55 килограмма.



После серии экспериментов, проводившихся несколько дней, Озмун пришел к следующим результатам. Он обнаружил, что у детей, которые носили более тяжёлые предметы, выше частота сердечных сокращений и объём потребляемого воздуха. Эти, казалось бы, очевидные данные помогли сделать профессору и его коллегам ряд важных выводов.

«Перенос тяжёлых объектов — неважно, в игре или во время задания — может мягко повысить нагрузку, что окажет позитивное влияние на улучшение физического состояния детей», — считает доктор.

Утяжелённые игрушки, по мнению Озмуна, могут оказать полезное терапевтическое влияние, в частности, на детей с церебральным параличом или синдромом Дауна — тех, у которых наблюдается постоянный дефицит физической нагрузки.

В исследовании отмечается, что игрушки увеличенной массы должны привлекать внимание детей (чтобы не хотелось отказаться от игры) и соответствовать требованиям безопасности.

В связи с последним замечанием профессор Озмун настоятельно советует родителям не утяжелять игрушки самостоятельно.



medicus.ru