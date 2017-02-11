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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Утяжелённые игрушки помогут сохранить здоровье детей
    Опубликовано: 2017-02-11 16:24:28

    Увеличение веса детских игрушек может положительно сказаться на здоровье детей. К таким выводам пришёл вместе с коллегами доктор Джон Озмун (John C. Ozmun), профессор университета Индианы (Indiana State University).


    Такой неожиданный и в какой-то мере радикальный метод оздоровления, по словам Озмуна, не решит проблемы детского ожирения, но внесёт небольшой вклад в решение проблем здоровья современной молодёжи.
    Для подтверждения своей гипотезы Озмун провёл опыт, в котором участвовали десять детей, средний возраст которых 7,5 лет. Им нужно было переносить на расстояние около 8 метров картонные коробочки. Внутри некоторых коробочек были приклеены небольшие кусочки стали, так что для одних испытуемых вес груза составлял 100 граммов, а для других 1,55 килограмма.


    После серии экспериментов, проводившихся несколько дней, Озмун пришел к следующим результатам. Он обнаружил, что у детей, которые носили более тяжёлые предметы, выше частота сердечных сокращений и объём потребляемого воздуха. Эти, казалось бы, очевидные данные помогли сделать профессору и его коллегам ряд важных выводов.
    «Перенос тяжёлых объектов — неважно, в игре или во время задания — может мягко повысить нагрузку, что окажет позитивное влияние на улучшение физического состояния детей», — считает доктор.
    Утяжелённые игрушки, по мнению Озмуна, могут оказать полезное терапевтическое влияние, в частности, на детей с церебральным параличом или синдромом Дауна — тех, у которых наблюдается постоянный дефицит физической нагрузки.
    В исследовании отмечается, что игрушки увеличенной массы должны привлекать внимание детей (чтобы не хотелось отказаться от игры) и соответствовать требованиям безопасности.
    В связи с последним замечанием профессор Озмун настоятельно советует родителям не утяжелять игрушки самостоятельно.

    medicus.ru

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