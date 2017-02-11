Упражнения могут сделать человека в два раза более умным Опубликовано: Регулярные физические упражнения могут практически удвоить показатели IQ человека – обнаружили в недавнем исследовании ученые из Канады. Таким образом, миф о том, что все культуристы и бодибилдеры не отличаются высоким уровнем интеллекта можно считать развеянным, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Помимо непосредственно уровня IQ ученые также отметили серьезный рост ряда когнитивных способностей, людей, занимавшихся в рамках исследования физическими упражнениями регулярно. В числе этих когнитивных способностей значатся способность анализировать, запоминать, вспоминать информацию, а также принимать решения.



Средний возраст участников исследования составлял 49 лет. При этом практически все представители тестируемой группы имели избыточный вес и в течение как минимум нескольких лет вели малоактивный образ жизни. Доктор Мартин Джуно (Martin Juneau), ведущий автор исследования совместно со своими коллегами из Института изучения проблем сердечнососудистой системы перед проведением исследования измерил когнитивные функции всех участников исследования при помощи специального нейропсихологического тестирования.



Также учеными были измерены все сопутствующие параметры, такие как состав тела участников, степень притока крови к мозгу, сердечный выброс и максимальная способность переносить физические упражнения. Субъекты занимались два раза в неделю на велотренажере, степлере или беговой дорожке. После четырех месяцев проведения исследования – что в целом не удивительно – показатели их веса, индекса массы тела, количества жировой массы и окружности талии были значительно ниже, чем изначально. При этом способность их тела потреблять кислород выросла на 15%.



Однако самое интересное, что степень когнитивных функций также возросла. По существу оказалось, что уровень IQ с небольшой погрешностью в обе стороны рос по мере возрастания основной физической нагрузки. Корреляция была поразительной – так, если уровень нагрузки в тренировочных сессиях возрастал на 30%, то ученые видели изменение интеллекта приблизительно на 28%. Если же уровень тренировочной нагрузки возрастал в два раза, то и интеллект возрастал аналогично. Ученые отмечают, что их исследование носит предварительный характер, и не исключено, что эффект является краткосрочным, и уровень интеллекта впоследствии несколько снизиться.



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