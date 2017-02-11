Как часто стоит мыть руки Опубликовано: Вопрос на миллион долларов. Причем в прямом смысле – именно столько потратило Агентство по охране здоровья США на изучение данного вопроса. В результате было установлено – часто мыть руки столь же опасно, что и не мыть их совсем.



Вы будете удивлены, узнав, сколько раз мыть руки советуют ученые – всего 1-2 раза в день, и в основном перед приемами пищи. Все дело в том, что мыло уничтожает на наших руках не только вредоносные бактерии, но и микроорганизмы, приносящие нам пользу.



Мало кто знает, что наш иммунитет и наше пищеварение полностью лежит именно на тех популяциях бактерий, которые попадают к нам в организм через пищу. При этом подавляющее количество бактерий у нас на руках как раз полезны для пищеварения, и регулярно уничтожая, их мы рискуем снизить естественную защиту организма – иммунитет.



Это в частности было подтверждено на практических примерах. Так, ученые собрали четыре группы по 100 человек в каждой. Первая не мыла руки вообще, вторая мыла руки антибактериальным мылом 1-2 раза в день, третья мыла руки 3-4 раза в день, а четвертая – более четырех. В рамках года исследования ученые проанализировали риск получения различных бактериальных расстройств, а также в целом риск заболеть. В результате было установлено, что в первой группе риск кишечных расстройств был повышенным – на 24% больше среднестатистических показателей.



Во второй группе этот риск на 6% был выше средних значений. В третьей и четвертой группе он был ниже этого уровня на 22% и 36% соответственно. Вместе с тем, в целом по вероятности подхватить инфекционное заболевание картина обстояла диаметрально противоположно. В первой группе риск заболеть был на 16% выше среднего уровня, во второй группе он на 34% был ниже этого значения, в то время как в третьей и четвертой группе он возрастал в сравнении с контрольной цифрой на 8% и 22% соответственно.



Вместе с тем среднестатистический американец сегодня моет руки 4 раза в день. Кстати, ученые обещают в скором времени протестировать новые сорта мыла, которые согласно заверениям их создателей способны уничтожать бактерии избирательно – убивать болезнетворные и щадить те, что приносят пользу организму. Насколько действенными являются подобные средства, исследователи обещают установить очень скоро.

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