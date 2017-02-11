После шести есть полезно для крепкого сна

Австралийские исследователи утверждают, что мнение о том, что после шести вечера нельзя есть, иначе это плохо скажется на фигуре и здоровье, не является действительным. Ученые доказали, что важно не во сколько ты ешь, а что ты ешь.

Эксперты провели длительные эксперименты, в ходе которых выяснили, что пища, имеющая высокий гликемический индекс, который указывает, как быстро усваивается пища, способствует улучшению сна, а в большинстве случаев помогает справиться с бессонницей. Именно гликемический уровень мы имеем ввиду, когда говорим «легкая» и «тяжелая пища». Специалисты пояснили, что углеводы способствуют увеличению в крови уровня триптофана, который, в свою очередь, участвует в образовании серотонина, вызывающего сонливость. Соответственно, пища, характеризующаяся высоким гликемическим индексом, ускорит процесс засыпания.

Ученые считают, что это хорошая новость для людей, имеющих проблемы со сном, поэтому специалисты всячески стараются заявить об этом простом методе борьбы с бессонницей как можно громче.

Что касается людей, строго следящих за своим весом и соблюдающих различные диеты, то им тоже можно кушать эту легкую пищу даже перед сном, не истязая себя голодом и при этом не беспокоясь о лишних килограммах, считают исследователи.

medicinform.net