Україна повинна цінувати підтримку іноземних партнерів та намагатися дипломатичними шляхами посилювати її Опубликовано: Україні треба чітко формулювати свої національні інтереси, вести розширений та переконливий дипломатичний діалог з представниками країн-партнерів, бути представленою в закордонному інформаційному просторі. З огляду на це, будь-які форми незгоди із висловлюваннями офіційних представників держав ЄС не потрібно переводити в площину скандалів чи нищення історичних пам’яток. Так в УСПП прокоментували ситуацію із нанесенням графіті на шматок Берлінського муру біля посольства Німеччини в Україні.

«Будь-який вандалізм не свідчить про високий рівень культури та розуміння процесів, що відбуваються світом. Так діяти неприпустимо. Адже йдеться про нашого переконливого та надійного партнера – Німеччину, яка неодноразово виступала на підтримку Україні. Звичайно, погодитись із висловлюванням посла щодо можливості проведення виборів на Донбасі за присутності там російських військ не можна. Проте це наше завдання – діяти так, щоб в ЄС, до прикладу, чи в окремих його державах не було стомленості від України, її нездатності чітко сформулювати та відстоювати на світовій арені свою позицію з точки зору національних інтересів: територіальної цілісності, відновлення контролю за кордоном, виведення ворожих військ з нашої території», – прокоментував Анатолій Кінах.

Він вважає, що в політичному контексті ситуація із графіті була зайвою, що мало місце порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини, і це не може не впливати на добрий міжнародний імідж України.

«З цього потрібно зробити висновки, і на політичному, дипломатичному рівні працювати більш тонко. Ми можемо не погоджуватись із заявленою позицією партнерів, бо це не відповідає нашим національним інтересам, втім, маємо посилювати діалог, роз’яснення своєї правоти, намагаюсь їх підтримки у рамках складних політичних подій», – переконаний Анатолій Кінах.

На його думку, в міждержавних стосунках немає нічого більш цінного, як ознаки дружнього, толерантного ставлення. Їх треба берегти, захищати та плекати, проявляючи розуміння, доброзичливість та виваженість. Країни ЄС – Німеччина, Польща, держави Балтії – роками підтримують Україну, демонструють симпатію до неї не на словах, а на ділі. Ставити це під сумнів безглуздими витівками щонайменше нерозумно, тим паче, «на честь» 25-річчя встановлення німецько-українських дипломатичних відносин. Нам і всередині країни, і на міжнародній арені треба шукати те, що об’єднує, а не роз’єдную людей, що слугує добру, прогресу та миру. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.