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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Україна повинна цінувати підтримку іноземних партнерів та намагатися дипломатичними шляхами посилювати її
    Опубликовано: 2017-02-10 14:50:55

    Україні треба чітко формулювати свої національні інтереси, вести розширений та переконливий  дипломатичний діалог з представниками країн-партнерів, бути  представленою в закордонному інформаційному просторі.  З огляду на це, будь-які форми незгоди із висловлюваннями офіційних представників держав ЄС не потрібно переводити в площину скандалів чи нищення історичних пам’яток. Так в УСПП прокоментували ситуацію із нанесенням графіті на шматок Берлінського муру біля посольства Німеччини в Україні.
    «Будь-який вандалізм не свідчить про високий рівень культури та розуміння процесів, що відбуваються світом. Так діяти неприпустимо.  Адже  йдеться про нашого переконливого та надійного  партнера –  Німеччину, яка неодноразово виступала на підтримку Україні. Звичайно, погодитись із висловлюванням посла щодо можливості проведення виборів на Донбасі за присутності там російських військ не можна. Проте це наше завдання – діяти так, щоб в ЄС, до прикладу, чи в окремих його державах  не було стомленості від України, її нездатності чітко сформулювати та відстоювати на світовій арені свою позицію з точки зору національних інтересів: територіальної цілісності,  відновлення контролю за кордоном, виведення ворожих  військ з нашої території», – прокоментував Анатолій Кінах.
    Він вважає, що в політичному контексті ситуація із графіті була зайвою, що мало місце порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини, і це не може не впливати на добрий міжнародний імідж України.
     «З цього потрібно зробити висновки,  і на політичному, дипломатичному рівні працювати більш тонко. Ми можемо не погоджуватись із заявленою позицією партнерів, бо це не відповідає нашим національним інтересам, втім, маємо посилювати діалог, роз’яснення  своєї  правоти, намагаюсь  їх підтримки у рамках складних політичних подій», – переконаний  Анатолій Кінах.
    На його думку, в міждержавних стосунках  немає нічого більш цінного, як ознаки дружнього, толерантного ставлення. Їх треба берегти,  захищати та плекати, проявляючи розуміння, доброзичливість  та виваженість. Країни ЄС – Німеччина, Польща, держави Балтії – роками підтримують Україну, демонструють симпатію до неї не на словах, а на ділі. Ставити це під сумнів безглуздими витівками щонайменше нерозумно, тим паче, «на честь» 25-річчя встановлення німецько-українських дипломатичних відносин. Нам і всередині країни, і на міжнародній арені треба шукати те, що об’єднує, а не роз’єдную людей, що слугує добру, прогресу та миру.

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