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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Организм помнит плитку шоколада неделями
    Опубликовано: 2017-02-10 18:44:56

    При этом ученые выявили, что клетки человеческого сердца в течение 2 недель помнят о разовом употреблении сахара, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Гены, которые защищают наш организм от диабета и заболеваний сердца, в этот момент деактивируются, пишет veslo.


    Плитка шоколада, съеденная за завтраком, может иметь очень большие последствия, способные изменить естественный обмен веществ.

    Регулярное нездоровое питание усиливает этот эффект и приводит к длительным генным нарушениям

    health.sumy.ua

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