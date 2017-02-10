Организм помнит плитку шоколада неделями

При этом ученые выявили, что клетки человеческого сердца в течение 2 недель помнят о разовом употреблении сахара, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Гены, которые защищают наш организм от диабета и заболеваний сердца, в этот момент деактивируются, пишет veslo.



Плитка шоколада, съеденная за завтраком, может иметь очень большие последствия, способные изменить естественный обмен веществ.

Регулярное нездоровое питание усиливает этот эффект и приводит к длительным генным нарушениям

health.sumy.ua