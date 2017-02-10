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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Малышам нельзя плакать
    Опубликовано: 2017-02-10 15:44:37

    Специалисты факультета психологии Университета Херфордшир считают, что врачи сильно недооценивают значение детского плача. Спокойное отношение медиков к проблеме обусловлено тем, что в первые месяцы жизни малыш довольно часто расстраивается, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ведь как раз в этот период кроху мучают колики, которые признаются одной из основных причин плача, и даже незначительный дискомфорт провоцирует безудержные рыдания.


    А между тем, если ребенок часто и надрывно плачет, это может привести к раннему прекращению грудного вскармливания, преждевременному вводу твердого прикорма в рацион малыша и нарушению связи между матерью и ребенком.

    Такие последствия нежелательны для нормального роста и развития младенца. Поэтому родителям необходимо делать все возможное, чтобы малыш как можно меньше плакал. К примеру, те же самые болезненные колики можно предупредить, если вовремя ввести в рацион крохи натуральные лекарственные препараты, такие как Плантекс. Если же плач вызывают другие причины, то и здесь решение найдется, благо, рецепт прост – с любовью прижать малыша к груди, бережно покачать и успокоить

    health.sumy.ua

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