Малышам нельзя плакать

Специалисты факультета психологии Университета Херфордшир считают, что врачи сильно недооценивают значение детского плача. Спокойное отношение медиков к проблеме обусловлено тем, что в первые месяцы жизни малыш довольно часто расстраивается, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Ведь как раз в этот период кроху мучают колики, которые признаются одной из основных причин плача, и даже незначительный дискомфорт провоцирует безудержные рыдания.





А между тем, если ребенок часто и надрывно плачет, это может привести к раннему прекращению грудного вскармливания, преждевременному вводу твердого прикорма в рацион малыша и нарушению связи между матерью и ребенком.

Такие последствия нежелательны для нормального роста и развития младенца. Поэтому родителям необходимо делать все возможное, чтобы малыш как можно меньше плакал. К примеру, те же самые болезненные колики можно предупредить, если вовремя ввести в рацион крохи натуральные лекарственные препараты, такие как Плантекс. Если же плач вызывают другие причины, то и здесь решение найдется, благо, рецепт прост – с любовью прижать малыша к груди, бережно покачать и успокоить

health.sumy.ua