Жирная кислота омега 6 должна быть включена в ежедневный рацион питания, уверены врачи Опубликовано: Для надёжной защиты сердца надо каждый день потреблять жирную кислоту омега-6, которая найдена в растительных маслах, орехах и семенах, уверены медики Американской сердечной ассоциации. По крайней мере от 5 до 10 процентов калорий рациона питания должны быть получены из жирных кислот, утверждают врачи. Рекомендуемые уровни омеги-6 зависят от индивидуальной физической активности, возраста и пола, но колеблются от 12 до 22 граммов в день.



Омега-6 и омега-3, содержащаяся в рыбе /больше всего в тунце, скумбрии и лососе/, имеют важные преимущества для здоровья и обладают положительными свойствами для нормального роста, развития мозга и сердечной работы. Наш организм не способен производить достаточное количество жирных кислот, поэтому их необходимо получать из пищевых продуктов, говорят терапевты.



Было замечено, что пациенты, которые употребляли большое количество жирной кислоты омега-6, как правило в меньшей степени развивали сердечные болезни /риск был снижен на 24%/, в то время как сердечники имели низкие концентрации вещества в крови. Омега-6 обладает противовоспалительным действием, подавляя производство молекул хемокинов и интерлейкина, которые служат основными посредниками атеросклеротического процесса.



Тем не менее важно помнить, что добавление всего одного питательного вещества в диету не является панацеей от всех болезней: жирные кислоты предотвращают сердечные болезни только в совокупности с правильным и сбалансированным питанием. Для понижения риска сердечно-сосудистых проблем кардиологи предлагают акцентировать внимание на фруктах, овощах, нежирном мясе, цельно-зерновых продуктах и обязательно есть рыбу два раза в неделю health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.