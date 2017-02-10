Павло Петренко: Боржників за комунальні послуги позбавляти водійських прав чи квартир не будуть Опубликовано: У прямому ефірі інформаційної програми «События» з Оленою Кот на телеканалі «Україна» міністр юстиції Павло Петренко розповів про досягнення робочої групи щодо розробки порядку проведення перевірки Е-декларацій, покарання за незаконні дії державних реєстраторів, а також прояснив, кому насправді потрібен Єдиний реєстр боржників.

Павло Петренко прокоментував ситуацію, чому закон про спецконфіскацію сьогодні у Верховній Раді так і не розглянули: «Це якийсь зачарований законопроект, якого дуже бояться депутати і принципово за нього не голосують, думаючи, що таким чином можуть зберегти вкрадені Януковичем і його оточенням кошти. Позиція попереднього уряду Яценюка і чинного уряду Гройсмана, «Народного фронту», інших депутатів, Міністерства юстиції чітка: цей закон повинен бути проголосований. Тим, хто не голосував за цей закон, дадуть оцінку українські громадяни на виборах. Зараз наші правоохоронні органи проводять розслідування кримінальних справ. Нам доведеться використовувати так званий «запасний варіант» і в рамках кримінальних справ конфісковувати майно у Януковича і його оточення, але з цим законом це можна зробити швидше – буквально цього року. Конкретні прізвища осіб, котрим дають хабарі, щоби цей закон не був проголосований, ми бачимо за списком тих, хто виходить із залу та не голосує за закони».

Павло Петренко в ефірі каналу «Україна» зазначив, що робоча група напрацювала порядки проведення перевірки Е-декларацій всього за тиждень, коли НАЗК не змогло зробити цього впродовж півроку: «За тиждень робоча група, яка була сформована з експертів Мін’юсту, громадських активістів, представників НАЗК напрацювала ці порядки. Сьогодні я особисто був присутній на засідання групи, там також були два члени НАЗК – Радецький і Рябошапко. Ми пройшлись по тому варіанту, який напрацював Мін’юст: жодних принципових зауважень члени НАЗК не озвучили. Ми врахували їхні технічні пропозиції. Коли НАЗК проголосує і прийме ці порядки, я як Міністр юстиції за один день його зареєструю, а вони будуть зобов’язані розпочати перевірки корупціонерів і осіб, які чесно подали свої декларації. Кінцевий термін початку перевірки Е-декларацій – 1 березня цього року».

«Національне антикорупційне бюро розслідує понад 30 справ щодо недостовірної інформації у деклараціях, Генеральна прокуратура проводить низку перевірок. Незважаючи на неякісну роботу НАЗК упродовж останніх 6 місяців, правоохоронні органи проводять свої розслідування, а міф про блокування процесу притягнення до відповідальності не відповідає дійсності», – додав очільник Мін’юсту.

Міністр юстиції заявив, що після прийняття антирейдерського закону кількість скарг на незаконні дії державних реєстраторів зменшилась у 10 разів: «Починаючи з листопада минулого року, коли був прийнятий антирейдерський закон, розроблений Міністерством юстиції, і введена кримінальна відповідальність до 10 років ув’язнення за незаконні дії державних реєстраторів, ми ведемо чітку статистику скарг на неправомірні дії цих осіб: їхня кількість зменшилась в 10 разів. Якщо минулого року їх було 1000, у 2013 році – 3000, то за 4 місяці після прийняття закону цих скарг всього 50. Сьогодні ми розглядали одну із них, а саме – 150-ти заявників із Кіровоградської області, де співробітник сільської ради фактично своїм незаконним рішенням переписав паї на певну приватну фірму. За 3 дні після подачі цієї скарги ми скасували те рішення. І найголовніше: перші такі справи Мін’юст уже передав до правоохоронних органів, Генеральної прокуратури, НАБУ, і ми будемо тримати їх на контролі, аби реєстратори понесли відповідальність за новим Кримінальним кодексом. Я переконаний, що коли 10 таких реєстраторів посадять, у інших бажання займися незаконними діями відпаде».

На питання ведучої «Событий» Олени Кот, чи справді осіб, котрі мають заборгованості за комунальні платежі, будуть позбавляти водійських прав і ліцензій на ведення бізнесу, Павло Петренко відповів: «Це черговий міф. Реєстр боржників справді запрацював, але його задача полягає абсолютно не в тому, щоби вести реєстр комунальних заборгованостей. Він потрібен простим громадянам і підприємцям. Наприклад, ви йдете до банку з метою покласти туди депозит, заходите в цей реєстр і дивитеся, чи не заборгував цей банк комусь гроші, а тоді приймаєте рішення, чи безпечно зберігати там свої кошти. Жодних ініціатив про відбір водійських прав, квартир за заборгованості по комунальним платежам Міністерство юстиції не виносило і виносити не буде», – підбив підсумки Павло Петренко. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.