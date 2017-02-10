Валерія Лутковська: «Альтернативна доповідь є нашим поглядом на ситуацію із дотриманням прав жінок в Україні» Опубликовано: У Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відбулася презентація Альтернативної доповіді Уповноваженого про стан виконання Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок за участю народних депутатів України, представників центральних органів виконавчої влади, Національної поліції України, а також представників міжнародних та громадських організацій.

«Цю презентацію ми розглядаємо як своєрідну платформу для об’єднання зусиль всіх зацікавлених сторін для подальшого опрацювання зауважень та рекомендацій до Восьмої періодичної доповіді про виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, які будуть надані Комітетом ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок під час засідання 14 лютого 2017 року», - зауважила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська.

Вона висловила вдячність Програмі розвитку ООН в Україні за підтримку під час підготовки Альтернативної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан виконання Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.

У свою чергу, Представник Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності Аксана Філіпішина наголосила, що підготовлена Альтернативна доповідь містить не лише інформацію про перешкоди, з якими стикаються жінки при реалізації своїх прав у політичній, економічній, соціальній та інших сферах, а й рекомендації Уповноваженого з прав людини, які можуть сприяти подоланню таких перешкод.

Під час обговорення Альтернативної доповіді, Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, зокрема, зазначила: «Прикро, що восени деструктивна позиція деяких депутатів, серед яких і члени української делегації в ПАРЄ, завадила нам ратифікувати Стамбульську конвенцію, що є одним із ключових документів Ради Європи у сфері гендерної рівності. Але ми з колегами продовжуємо наполегливо працювати в напрямку ратифікації Конвенції, яка стане важливим кроком на шляху до захисту українських жінок від насильства та дискримінації».

Ірина Геращенко переконана, що дані про ключові досягнення та експертні рекомендації, надані в Альтернативній доповіді, є особливо корисними напередодні 61-ої сесії Комісії ООН зі становища жінок, де Україна має презентувати здобутки у сфері ґендерної рівності.

Голова підкомітету з питань ґендерної рівності і недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань захисту прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин Ірина Суслова акцентувала увагу на актуальності підготовки Альтернативної доповіді та наголосила на тому, що вона є цінним джерелом інформації при формуванні Комітетом ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок відповідних зауважень та рекомендацій.

Під час підготовки Альтернативної доповіді було підготовлено також комплексне дослідження становища жінок, які проживають у сільській місцевості. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.