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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Метрополитен-музей разрешил бесплатно использовать в коммерческих целях изображения 375 тысяч работ
    Опубликовано: 2017-02-10 13:00:32

    Всю свою коллекции открыл для бесплатного скачивания Метрополитен-музей.
     
    Крупнейший художественный музей США The Metropolitan Museum of Art снял ограничения на использование изображений произведений искусства из его коллекции. Если с 2014 года фотографии картин можно было публиковать бесплатно только в некоммерческих целях, то сейчас они находятся полностью в открытом доступе, сообщает The Art Newspaper.

    Новая политика положила начало сотрудничеству музея с рядом крупных компаний, среди которых Pinterest, Wikimedia, Artstor, Art Resource, Digital Public Library of America (DPLA) и Creative Commons. Последняя — это некоммерческая организация, которая занимается публичными лицензиями. На сайте именно этой компании были размещены 375 тысяч изображений картин Метрополитен-музея.

    Доступ к базе можно получить на сайте компании — партнера музея.

    Инф. delo.ua

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