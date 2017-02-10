В 2016 году обанкротилось более 1,5 тыс. компаний

Вовремя полученная информация о банкротстве контрагента может повысить шансы на получение компенсации.



1524 компании были признаны банкротами в 2016 году в Украине, в процедуре банкротства находятся еще 2073 предприятия. Об этом сообщает сервис открытых государственных данных OpenDataBot.

По статистике, в Украине возвращают 8.6% с каждого доллара заявленных обязательств. Для сравнения, в Восточной Европе и Центральной Азии этот показатель составляет 37,7%, а в развитых странах — 71,9%.

Вовремя полученная информация о банкротстве контрагента может повысить шансы на получение компенсации.

После официального объявления о возбуждении дела о банкротстве у вас есть 30 дней, чтобы заявить о своих требованиях. Если этот срок будет пропущен, ваши требования будут удовлетворены в последнюю очередь.

Инф. delo.ua