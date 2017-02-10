  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В 2016 году обанкротилось более 1,5 тыс. компаний
    Опубликовано: 2017-02-10 11:00:50

    Вовремя полученная информация о банкротстве контрагента может повысить шансы на получение компенсации.
     
    1524 компании были признаны банкротами в 2016 году в Украине, в процедуре банкротства находятся еще 2073 предприятия. Об этом сообщает сервис открытых государственных данных OpenDataBot.

    По статистике, в Украине возвращают 8.6% с каждого доллара заявленных обязательств. Для сравнения, в Восточной Европе и Центральной Азии этот показатель составляет 37,7%, а в развитых странах — 71,9%.

    Вовремя полученная информация о банкротстве контрагента может повысить шансы на получение компенсации.

    После официального объявления о возбуждении дела о банкротстве у вас есть 30 дней, чтобы заявить о своих требованиях. Если этот срок будет пропущен, ваши требования будут удовлетворены в последнюю очередь.

    Инф. delo.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...