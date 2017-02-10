Злоба и гнев губительны для легких

Исследование, проведенное под руководством Пола Лерера из Университета медицины и стоматологии в Нью-Джерси, показало, что чувство злобы и гнев, испытываемые человеком губительны для легких, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Медики обследовали 670 мужчин в возрасте от 45 до 86 лет. Их попросили оценить уровень своей агрессивности в диапазоне от 7 до 37 баллов, а затем проверили, какой у них объем выдоха в секунду.



Измерения проводились трижды за 8 лет, факторы вроде курения были исключены. По словам исследователей, у самых сердитых и враждебных мужчин функция легких была заметно ниже и ухудшалась при каждом повторном тестировании.



Предшественники Лерера уже связывали злость и враждебность с астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертью. Считается, что такие негативные эмоции воздействуют на гормональные и неврологические процессы, влияющие на функционирование иммунной системы.



medicus.ru