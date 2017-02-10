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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Злоба и гнев губительны для легких
    Опубликовано: 2017-02-10 11:44:58

    Исследование, проведенное под руководством Пола Лерера из Университета медицины и стоматологии в Нью-Джерси, показало, что чувство злобы и гнев, испытываемые человеком губительны для легких, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Медики обследовали 670 мужчин в возрасте от 45 до 86 лет. Их попросили оценить уровень своей агрессивности в диапазоне от 7 до 37 баллов, а затем проверили, какой у них объем выдоха в секунду.


    Измерения проводились трижды за 8 лет, факторы вроде курения были исключены. По словам исследователей, у самых сердитых и враждебных мужчин функция легких была заметно ниже и ухудшалась при каждом повторном тестировании.


    Предшественники Лерера уже связывали злость и враждебность с астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертью. Считается, что такие негативные эмоции воздействуют на гормональные и неврологические процессы, влияющие на функционирование иммунной системы.

    medicus.ru

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