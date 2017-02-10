Циники рискуют жизнью

Цинизм вредит здоровью, предостерегают ученые из Мичигана. Они больше остальных рискуют в плане возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Было проведено исследование среди 6 814 человек, которое показало, как циничные проявления взаимосвязаны с рядом неблагоприятных явлений, ведущих, в свою очередь, к сердечным заболеваниям. Постоянный стресс и депрессивное состояние также являются факторами риска. Помимо этого, по данным архивов внутренней медицины, циники, в большинстве своем, не придерживаются здорового образа жизни, что провоцирует развитие различных заболеваний.



Исследование проводилось достаточно скрупулезно: опрашиваемых просили заполнить анкету, которая оценивает степень депрессивности человека или наличие у него хронического стресса. В ходе последующего контрольного визита уровень циничного недоверия был измерен вторично.



В конце концов, было выяснено, что люди с высоким содержанием этих веществ отличались повышенным уровнем цинизма. Слишком высокий уровень интрелейкина-6 свидетельствовал о наличии депрессии у человека, а увеличенное содержание интрелейкина-6 и СРБ о хроническом напряжении.



medicus.ru