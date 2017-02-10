У мозга обнаружили способность осязать метафоры

Американские ученые обнаружили, что для понимания метафор мозг симулирует восприятие их буквального смысла в соответствующих своих отделах, говорится в пресс-релизе Универститета Эмори. Так, например, при осмыслении выражения "все прошло гладко" активируются центры, ответственные за осязание.

Исследователи из Атланты пригласили для участия в эксперименте семь студентов университета. Все они слушали выражения, содержащие метафоры, в которых упоминаются различные текстуры – аналоги русских выражений "все прошло гладко", "колючий взгляд", "скользкий тип" и т.п. Эти фразы перемежались аналогичными по смыслу и структуре, но не содержащими метафор.

Во время эксперимента участникам проводили функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), позволяющую зарегистрировать активацию отдельных структур мозга.

Как и ожидалось, прослушивание всех фраз активировало центры восприятия речи, такие как зоны Брока и Вернике. Однако при прослушивании фраз с метафорами активировались еще осязательные центры мозга, отвечающие за реальное восприятие соответствующих текстур. То есть мозгу для обработки метафор необходимо симулировать буквальное их значение.

Как отметил исследователь Саймон Лэйси (Simon Lacey), зрительные центры при этом задействованы не были, что указывает на преобладание осязания над зрением при изучении поверхности предмета.

Руководитель исследования Криш Сатьян (Krish Sathian) сообщил, что его коллектив намерен проверить, справедлива ли выявленная закономерность для метафор, связанных с другими органами чувств.

Отчет о работе опубликован в журнале Brain & Language.

medicinform.net