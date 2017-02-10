Зеркало может довести женщину до депрессии

Женщины, которые часто и подолгу рассматривают себя в зеркале, подвергаются повышенному риску возникновения депрессии, считают британские психиатры.

Ученые из института в Лондоне в рамках исследования наблюдали за группой женщин, которые должны были ежедневно не менее 10 минут смотреть на свое отражение в зеркале. Большинство из них в начале эксперимента были вполне довольны своей внешностью, но уже к его концу все проявили признаки беспокойства и стресса.

По мнению экспертов, чем дольше женщина смотрит на себя в зеркало, тем больше изъянов она в себе находит, что приводит к стрессу, а позже может возникнуть даже депрессия.

medicinform.net