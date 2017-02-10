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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Зеркало может довести женщину до депрессии
    Опубликовано: 2017-02-10 14:24:42

    Женщины, которые часто и подолгу рассматривают себя в зеркале, подвергаются повышенному риску возникновения депрессии, считают британские психиатры.

    Ученые из института в Лондоне в рамках исследования наблюдали за группой женщин, которые должны были ежедневно не менее 10 минут смотреть на свое отражение в зеркале. Большинство из них в начале эксперимента были вполне довольны своей внешностью, но уже к его концу все проявили признаки беспокойства и стресса.

    По мнению экспертов, чем дольше женщина смотрит на себя в зеркало, тем больше изъянов она в себе находит, что приводит к стрессу, а позже может возникнуть даже депрессия.

    medicinform.net

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