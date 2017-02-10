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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Хирургическое вмешательство помогает избавиться от симптомов эпилепсии
    Опубликовано: 2017-02-10 14:04:53

    Американские исследователи сообщили, что хирургическая операция оказалась эффективным методом лечения эпилепсии, и у большинства пациентов после вмешательства значительно улучшилось качество жизни.

    Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе провели исследование, в ходе которого изучили данные о 361 больном эпилепсией, которым была сделана операция по локализации и удалению эпилептического очага в головном мозге в период с 1967 по 1990 гг. Всех этих людей опросили о качестве жизни за годы, прошедшие после хирургического вмешательства. Выяснилось, что у 48% пациентов после операции прекратились припадки судорог, а еще 80% сообщили о значительном улучшении качества жизни.

    Эксперты считают, что исследование доказало долговременный эффект хирургического вмешательства при лечении эпилепсии.

    medicinform.net

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