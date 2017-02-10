Хирургическое вмешательство помогает избавиться от симптомов эпилепсии Опубликовано: Американские исследователи сообщили, что хирургическая операция оказалась эффективным методом лечения эпилепсии, и у большинства пациентов после вмешательства значительно улучшилось качество жизни. Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе провели исследование, в ходе которого изучили данные о 361 больном эпилепсией, которым была сделана операция по локализации и удалению эпилептического очага в головном мозге в период с 1967 по 1990 гг. Всех этих людей опросили о качестве жизни за годы, прошедшие после хирургического вмешательства. Выяснилось, что у 48% пациентов после операции прекратились припадки судорог, а еще 80% сообщили о значительном улучшении качества жизни. Эксперты считают, что исследование доказало долговременный эффект хирургического вмешательства при лечении эпилепсии. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.