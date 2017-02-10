Битые родителями дети вырастают тиранами

Дети, пережившие физические наказания, во взрослой жизни становятся жесткими и тираничными по отношению к другим людям, сообщают американские исследователи.

Психологи из университета Северной Каролины провели исследование, в ходе которого проанализировали ряд научных работ, сделанных за последние 20 лет, на тему взаимосвязи агрессивного поведения человека по отношению к родственникам, сверстникам и сексуальному партнеру и физическими наказаниями в детстве. Оказалось, что у детей, которых родители били в детстве, менялся характер, и они начинали чаще проявлять агрессию.

Также психологи добавили, что у детей, перенесших физические наказания, чаще возникают проблемы с психикой, а также снижается уровень интеллекта.

medicinform.net