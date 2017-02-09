  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Концентрация глюкозы в крови
    Опубликовано: 2017-02-09 22:04:38

    Глюкоза является незаменимой составляющей крови, без которой нормальное функционирование организма попросту невозможно. Постоянно поддерживаемый организмом нормальный уровень глюкозы обеспечивает полноценную деятельность целого комплекса систем и органов, и если глюкоза начинает падать или повышаться, это приведет к нарушению баланса сахара в крови, а соответственно, сбоям в работе организма.

    Концентрация глюкозы в крови отражает состояние углеводного обмена. Глюкоза равномерно перераспределяется между форменными элементами крови и плазмой. В артериальной крови уровень глюкозы намного выше, чем в венозной – все потому, здесь глюкоза используется клетками непрерывно.

    Центральная нервная система, печень и некоторые гормональные факторы  обеспечивают регулирование уровня в крови.

    У здорового человека содержание глюкозы в крови  в норме составляет 70-110 мг/дл. Отмечено, что до приема пищи сахар в крови снижается до 60-70 мг/дл, но после еды показатель повышается до 120 мг/дл.

    Глюкоза является немаловажным строительным веществом для клеток мышц и участвует в сложных химических реакциях, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность организма. Глюкоза крови в наибольшем количестве (более 70 %) используется тканями в качестве энергетического источника и в наименьшем количестве (около 30 %) ‒ для пластических процессов.

    Содержание глюкозы в крови может быть нарушено в таких случаях, как:

    - заболевания надпочечников;

    - заболевания щитовидной железы;

    - заболевания поджелудочной железы.

    Гипергликемия — повышение уровня глюкозы в крови

    Очень часто гипергликемия развивается у больных сахарным диабетом. При содержании в крови сахара от 5,7 до 6,9 ммоль/л, а также людям, имеющим генетическую предрасположенность к диабету или иным заболеваниям эндокринной системы, необходимо проходить наблюдения у врача и сдавать глюкозотолерантный тест.

    Гипогликемия — понижение уровня глюкозы в крови

    Снижение концентрации глюкозы в крови вызывают такие состояния:

    - длительный отказ от еды;

    - нарушение всасывания углеводов;

    - заболевания печени;

    - недостаточность коры надпочнеников.

    Сдать анализ на определение глюкозы в крови возможно сдать в Центре молекулярной диагностики CMD в любое удобное для вас время. Подробности исследования, его стоимость и особенности подготовки вы сможете найти на сайте www.cmd-online.ru

     

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...