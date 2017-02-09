Концентрация глюкозы в крови

Глюкоза является незаменимой составляющей крови, без которой нормальное функционирование организма попросту невозможно. Постоянно поддерживаемый организмом нормальный уровень глюкозы обеспечивает полноценную деятельность целого комплекса систем и органов, и если глюкоза начинает падать или повышаться, это приведет к нарушению баланса сахара в крови, а соответственно, сбоям в работе организма.

Концентрация глюкозы в крови отражает состояние углеводного обмена. Глюкоза равномерно перераспределяется между форменными элементами крови и плазмой. В артериальной крови уровень глюкозы намного выше, чем в венозной – все потому, здесь глюкоза используется клетками непрерывно.

Центральная нервная система, печень и некоторые гормональные факторы обеспечивают регулирование уровня в крови.

У здорового человека содержание глюкозы в крови в норме составляет 70-110 мг/дл. Отмечено, что до приема пищи сахар в крови снижается до 60-70 мг/дл, но после еды показатель повышается до 120 мг/дл.

Глюкоза является немаловажным строительным веществом для клеток мышц и участвует в сложных химических реакциях, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность организма. Глюкоза крови в наибольшем количестве (более 70 %) используется тканями в качестве энергетического источника и в наименьшем количестве (около 30 %) ‒ для пластических процессов.

Содержание глюкозы в крови может быть нарушено в таких случаях, как:

- заболевания надпочечников;

- заболевания щитовидной железы;

- заболевания поджелудочной железы.

Гипергликемия — повышение уровня глюкозы в крови

Очень часто гипергликемия развивается у больных сахарным диабетом. При содержании в крови сахара от 5,7 до 6,9 ммоль/л, а также людям, имеющим генетическую предрасположенность к диабету или иным заболеваниям эндокринной системы, необходимо проходить наблюдения у врача и сдавать глюкозотолерантный тест.

Гипогликемия — понижение уровня глюкозы в крови

Снижение концентрации глюкозы в крови вызывают такие состояния:

- длительный отказ от еды;

- нарушение всасывания углеводов;

- заболевания печени;

- недостаточность коры надпочнеников.

Сдать анализ на определение глюкозы в крови возможно сдать в Центре молекулярной диагностики CMD в любое удобное для вас время. Подробности исследования, его стоимость и особенности подготовки вы сможете найти на сайте www.cmd-online.ru