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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Tesla побила собственный рекорд по разгону
    Опубликовано: 2017-02-10 10:00:23

    Корпорация Tesla побила предыдущий рекорд скорости электромобиля – Модель S P100D при разгоне от 0 до 97 км/ч обогнала рекорд в 2,28 секунды, достигнув скорости в 97 км/ч за 2,27 секунды.

    Об этом в Твиттере пишет Илон Маск.

    “Производство Tesla Model S P100DL устанавливает новый мировой рекорд Motor Trend до 60 миль в час за 2,27 секунд”, – пишет он.

    Как отмечается, был использован новый режим под названием Ludicrous mode, что повышает скоростные характеристики в целом, при этом, как утверждается, более быстрого износа двигателя, коробки передач и батареи не происходит.

    Инф. finance.ua

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