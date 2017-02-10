Tesla побила собственный рекорд по разгону

Корпорация Tesla побила предыдущий рекорд скорости электромобиля – Модель S P100D при разгоне от 0 до 97 км/ч обогнала рекорд в 2,28 секунды, достигнув скорости в 97 км/ч за 2,27 секунды.

Об этом в Твиттере пишет Илон Маск.

“Производство Tesla Model S P100DL устанавливает новый мировой рекорд Motor Trend до 60 миль в час за 2,27 секунд”, – пишет он.

Как отмечается, был использован новый режим под названием Ludicrous mode, что повышает скоростные характеристики в целом, при этом, как утверждается, более быстрого износа двигателя, коробки передач и батареи не происходит.

Инф. finance.ua