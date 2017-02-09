Правительство упростит аккредитацию учреждений здравоохранения Опубликовано: Кабмин принял постановление, которое предусматривает сокращение перечня документов, прилагаемых к заявлению о проведении аккредитации учреждения здравоохранения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минздрава.

Соответствующий проект постановления, подготовленный Министерством здравоохранения Украины, приняли на заседании Кабинета Министров Украины.

Постановление предусматривает сокращение перечня документов, которые прилагают к заявлению о проведении аккредитации учреждения здравоохранения. Принятие изменений позволит уменьшить расходы учреждений здравоохранения на подготовку документов, а также сэкономить время на проведение экспертизы.

После вступления в силу постановления Кабмина "О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Порядку аккредитации учреждения здравоохранения" к заявлению о проведении аккредитации учреждения здравоохранения не нужно будет подавать такие документы:

- заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, ведь сейчас этот документ не выдается Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

- копия лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, поскольку изменения в Закон Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", которые вступили в силу 1 января 2017 г., не предусматривают лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике на бумажном носителе;

- свидетельство о проведении аттестации лаборатории, потому что проведение аттестации клинико-диагностических лабораторий и выдачу соответствующего свидетельства не предусматривал Закон Украины "О метрологии и метрологической деятельности";

- копии ранее выданных аккредитационных сертификатов, если такие выдавались.

В ведомстве отметили, что изъятые из перечня документы не влияют на установление соответствия учреждения здравоохранения стандартам аккредитации на первоначальном этапе. Ольга Березюк Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.