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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Правительство упростит аккредитацию учреждений здравоохранения
    Опубликовано: 2017-02-09 18:00:48

    Кабмин принял постановление, которое предусматривает сокращение перечня документов, прилагаемых к заявлению о проведении аккредитации учреждения здравоохранения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минздрава.
    Соответствующий проект постановления, подготовленный Министерством здравоохранения Украины, приняли на заседании Кабинета Министров Украины.
    Постановление предусматривает сокращение перечня документов, которые прилагают к заявлению о проведении аккредитации учреждения здравоохранения. Принятие изменений позволит уменьшить расходы учреждений здравоохранения на подготовку документов, а также сэкономить время на проведение экспертизы.
    После вступления в силу постановления Кабмина "О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Порядку аккредитации учреждения здравоохранения" к заявлению о проведении аккредитации учреждения здравоохранения не нужно будет подавать такие документы:
    - заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, ведь сейчас этот документ не выдается Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
    - копия лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, поскольку изменения в Закон Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", которые вступили в силу 1 января 2017 г., не предусматривают лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике на бумажном носителе;
    - свидетельство о проведении аттестации лаборатории, потому что проведение аттестации клинико-диагностических лабораторий и выдачу соответствующего свидетельства не предусматривал Закон Украины "О метрологии и метрологической деятельности";
    - копии ранее выданных аккредитационных сертификатов, если такие выдавались.
    В ведомстве отметили, что изъятые из перечня документы не влияют на установление соответствия учреждения здравоохранения стандартам аккредитации на первоначальном этапе.

    Ольга Березюк

    Источник: УНН

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