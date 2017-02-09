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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Австралийская горная промышленность демонстрирует рекордный рост
    Опубликовано: 2017-02-09 15:15:28

    Экспорт минерального сырья и повышение цен на продукцию ГМК принесли экономики страны $3,5 млрд только за декабрь 2016 года.

    Положительное сальдо торгового баланса Австралии достигло в декабре $3,5 млрд благодаря росту экспорта минерального сырья и повышению цен на продукцию горнопромышленного комплекса, сообщает MetalTorg.

    Стоимость экспорта сырья выросла в указанном месяце на 5% относительно ноября 2016 г. на фоне повышения стоимости угля на 14%, а железной руды - на 10%.

    Поставки коксующегося угля из Австралии выросли на 46%, или $798 млн, экспорт мелкой железорудной продукции увеличился в стоимостном эквиваленте на 27%, или $1 млрд.

    Экспорт золота вырос в декабре 2016 г. на 23%, до $1,7 млрд.

    Годом ранее дефицит торгового баланса достиг в Австралии рекордного значения $4,3 млрд.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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