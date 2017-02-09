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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Италии создали робота, способного носить покупки
    Опубликовано: 2017-02-09 14:30:14

    Итальянский концерн Piaggio работает над автономным роботом-помощником Gita, способным перевозить груз или ручную кладь своего владельца. Об этом сообщает Technology Review.

    "Робот Gita представляет собой новый экспериментальный способ транспортировки вещей", - говорится в сообщении.

    Робот сконструирован в форме цилиндра, к граням которого прикреплены колеса. Покупки и вещи можно сохранять внутри цилиндра, для этого там предусмотрено специальное отделение, вместимость которого составляет около 18 кг.

    Gita способна развить скорость до 35 км в час, он запрограммирован следовать за своим хозяином, а также маневрировать в толпе.

    Piaggio - итальянский автомобильный производитель, специализирующийся на создании малогабаритных транспортных средствах, а также скутеров.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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