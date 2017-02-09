Кофе в больших количествах повышает риск бесплодия у мужчин

Регулярное употребление кофе в больших количествах снижает репродуктивные возможности мужчины, утверждают британские исследователи.

Ученые пригласили принять участие в исследовании 2,5 тыс. добровольцев мужского пола, которые привыкли употреблять кофе и кофеинсодержащие напитки в различных количествах. Изучив образцы спермы участников эксперимента, специалисты выяснили, что кофе существенно уменьшает количество сперматозоидов в сперме. У мужчин, которые не являются любителями этих напитков, количество сперматозоидов превышает 50 млн. на 1 мл семенной жидкости. У тех, кто пьет 2-3 кружки кофе в день, фертильность снижается до 35 млн. сперматозоидов на 1 мл.

Эксперты заметили, что довольно часто любовь к кофе сопровождается у мужчин трудоголизмом. Это дополнительная угроза потенциальному отцовству, объясняют ученые.

medicinform.net