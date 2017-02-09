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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кофе в больших количествах повышает риск бесплодия у мужчин
    Опубликовано: 2017-02-09 16:24:11

    Регулярное употребление кофе в больших количествах снижает репродуктивные возможности мужчины, утверждают британские исследователи.

    Ученые пригласили принять участие в исследовании 2,5 тыс. добровольцев мужского пола, которые привыкли употреблять кофе и кофеинсодержащие напитки в различных количествах. Изучив образцы спермы участников эксперимента, специалисты выяснили, что кофе существенно уменьшает количество сперматозоидов в сперме. У мужчин, которые не являются любителями этих напитков, количество сперматозоидов превышает 50 млн. на 1 мл семенной жидкости. У тех, кто пьет 2-3 кружки кофе в день, фертильность снижается до 35 млн. сперматозоидов на 1 мл.

    Эксперты заметили, что довольно часто любовь к кофе сопровождается у мужчин трудоголизмом. Это дополнительная угроза потенциальному отцовству, объясняют ученые.

    medicinform.net

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