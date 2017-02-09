Музыка помогает недоношенным детям развиваться

Прослушивание музыки помогает недоношенным детям быстрее развиваться, считают канадские исследователи.

Ученые провели девять исследований, во время которых изучали реакцию детей на музыку во время болезненных процедур, кормления, психологического воздействия. Детям давали слушать колыбельные и классическую музыку.

Эксперты пришли к выводу, что результаты исследования показывают, что музыка оказывает терапевтический эффект на недоношенных младенцев.

Под ее воздействием дети становятся более спокойными, у них снижаются болевые ощущения, они быстрее набирают вес. Однако для включения музыки в клинические рекомендации необходимо провести более масштабную работу, считают исследователи.

medicinform.net