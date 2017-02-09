Вести блог полезно для здоровья

Ведение блогов оказывает положительный эффект на психику подростков, выяснили израильские исследователи из университета Хайфы.

Ученые провели исследование, в котором приняли добровольное участие 150 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, имеющих социальные и эмоциональные трудности.

Испытуемых попросили вести блоги на заданную тематику. По окончанию эксперимента выяснилось, что социальные и эмоциональные проблемы легче переносились подростками, которые вели блоги о себе, чем те, кто делал записи на общие темы или вообще ничего не писал.

Специалисты пришли к выводу, что блоггер легче справляется с психологическими трудностями, осознавая, что его записи кто-то читает. Также подростки признались, что их состояние улучшалось, если они получали комментарии на свои записи.



medicinform.net