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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вести блог полезно для здоровья
    Опубликовано: 2017-02-09 17:24:05

    Ведение блогов оказывает положительный эффект на психику подростков, выяснили израильские исследователи из университета Хайфы.

    Ученые провели исследование, в котором приняли добровольное участие 150 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, имеющих социальные и эмоциональные трудности.

    Испытуемых попросили вести блоги на заданную тематику. По окончанию эксперимента выяснилось, что социальные и эмоциональные проблемы легче переносились подростками, которые вели блоги о себе, чем те, кто делал записи на общие темы или вообще ничего не писал.

    Специалисты пришли к выводу, что блоггер легче справляется с психологическими трудностями, осознавая, что его записи кто-то читает. Также подростки признались, что их состояние улучшалось, если они получали комментарии на свои записи.

    medicinform.net

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