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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • У женщин чаще бывает бессимптомный инфаркт
    Опубликовано: 2017-02-09 14:24:25

    Согласно статистике, от инфаркта миокарда умирают на 60% больше женщин, чем мужчин. Предположительно, это связано с тем, что у представительниц прекрасного пола инфаркт происходит бессимптомно, считают американские исследователи.

    Ученые пояснили, что согласно статистическим данным, у мужчин в возрасте до 65 лет риск инфаркта повышен в 3 раза, по сравнению с женщинами. Однако, показатели смертности значительно выше именно среди дам, так как из-за отсутствия симптомов они не могут вовремя обратиться к врачам за помощью.

    Эксперты изучили 400 тыс. случаев инфаркта у людей среднего возраста. Выяснилось, что риск возникновения бессимптомного инфаркта наиболее высок среди молодых женщин. Вопреки распространенному убеждению, сердечный приступ не всегда знаменуется сильными болями в груди, подчеркнули медики.

    medicinform.net

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