У женщин чаще бывает бессимптомный инфаркт

Согласно статистике, от инфаркта миокарда умирают на 60% больше женщин, чем мужчин. Предположительно, это связано с тем, что у представительниц прекрасного пола инфаркт происходит бессимптомно, считают американские исследователи.

Ученые пояснили, что согласно статистическим данным, у мужчин в возрасте до 65 лет риск инфаркта повышен в 3 раза, по сравнению с женщинами. Однако, показатели смертности значительно выше именно среди дам, так как из-за отсутствия симптомов они не могут вовремя обратиться к врачам за помощью.

Эксперты изучили 400 тыс. случаев инфаркта у людей среднего возраста. Выяснилось, что риск возникновения бессимптомного инфаркта наиболее высок среди молодых женщин. Вопреки распространенному убеждению, сердечный приступ не всегда знаменуется сильными болями в груди, подчеркнули медики.

medicinform.net