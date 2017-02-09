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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые создали гель, который восстанавливает ткани сердца после инфаркта
    Опубликовано: 2017-02-09 10:24:06

    Разработан гидрогель, который защищает ткани сердца от повреждений, развивающихся при инфаркте миокарда, сообщили американские исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

    Ученые сообщили, что гидрогель создан из элементов соединительной ткани сердца. Данную ткань получают путем очищения от мышечных волокон, затем специальным образом просушивают и измельчают до порошкообразного состояния, после чего преобразуют в жидкость. В результате, ткань превращается в пористое вещество под действием температуры тела. В поврежденном сердце гель обеспечивает реструктуризацию ткани. Гидрогель вводится в организм с помощью катетера, пояснили специалисты.

    Так как в настоящее время нет эффективных способов для восстановления ткани сердца у пациентов, переживших инфаркт миокарда, разработчики надеются, что их гель станет прорывом в лечении.

    medicinform.net

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