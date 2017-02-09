Виноградный сок защищает от потери памяти

Сок красного винограда тормозит процессы потери памяти, считают американские исследователи из университета Цинцинатти.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие добровольцы с частичной потерей памяти. В течение 12 недель специалисты предложили одной группе испытуемых пить виноградный сок, а остальным давали плацебо. В течение трех месяцев все участники эксперимента проходили тесты, с помощью которых проверяли им память. В результате, в группе, употребляющей натуральный сок, тесты показали улучшение состояния добровольцев.

Эксперты считают, что это происходит благодаря воздействию антиоксидантов, которые содержатся в шкурке и мякоти винограда.

medicinform.net