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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Виноградный сок защищает от потери памяти
    Опубликовано: 2017-02-09 10:04:38

    Сок красного винограда тормозит процессы потери памяти, считают американские исследователи из университета Цинцинатти.

    Ученые провели исследование, в котором приняли участие добровольцы с частичной потерей памяти. В течение 12 недель специалисты предложили одной группе испытуемых пить виноградный сок, а остальным давали плацебо. В течение трех месяцев все участники эксперимента проходили тесты, с помощью которых проверяли им память. В результате, в группе, употребляющей натуральный сок, тесты показали улучшение состояния добровольцев.

    Эксперты считают, что это происходит благодаря воздействию антиоксидантов, которые содержатся в шкурке и мякоти винограда.

    medicinform.net

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