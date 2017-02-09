ЛАУРЕАТИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ – 2016» в номінації «Телевізійний журналіст року»

Номінація «Телевізійний журналіст року».

Соломія ВІТВІЦЬКА

Журналіст, Ведуча новин ТСН на 1+1

Найвагоміші події (здобутки) в Вашій професійній (громадській) діяльності в 2016 році: Презентація у Києві та інших містах України та світу соціального мультимедійного проекту «Переможці», куратором якого я є,

нагородження «Жінка третього тисячоліття».

Ваш життєвий девіз: Ніколи не здаватися, завжди тільки вперед!

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Стюардесою та міліціонером. У старших класах актрисою.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Щоб закінчилася війна, найзаповітніша мрія уже три роки.

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Публічність та успішність – це відповідальність. І хочеться використовувати успіх заради примноження гарних справ.

Ваш улюблений афоризм? З усіх утрат втрата часу найтяжча. Сковорода.

Кого Ви вважаєте найвидатнішим журналістом в історії? Опра Уінфрі є прикладом журналіста, котрій вдалося свою популярність конвертувати в корисні і потрібні проекти.

Оцініть рівень свободи слова в Україні по 10-бальній шкалі: 7

Як часто Ви дивитесь телевізор вдома? Дивлюся все тільки через інтернет. Вдома чоловік відімкнув кабельне телебачення, через зловживання оператора)

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Не в грошах. Я щаслива на плечі у коханого.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... Швидше зможу змінити країну».

Кому в цьому житті Ви заздрите? Лабрадорам – вони не злопам′ятні, завжди радіють гостям, ніколи не сердяться і не ображаються)

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Самовразливіть. Схильна приймати близько до серця занадто багато всього, що мене оточує, і що буває не варте уваги.

Яка страва здатна покращити вам настрій? Фреш – манго, морква, селера.

Чи є у Вас улюблена книга? Джек Лондон «Біле Ікло».

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Анна Ярославна.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Висячі сади Семіраміди. Любов, якої часто нам бракує. Туди б ходили освідчуватися і миритися закохані)

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Victoria.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? В Карпати.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Наразі уже рік живу проектом Переможці. Ми намагаємось змінити громадську думку у ставленні до людей з інвалідністю, розвивати протезування в Україні та прагнемо, щоб українські міста стали доступними. Ми бачимо зміни. і нас це надихає не зупинятися і рухатися далі. Готуємо оновлені Переможці.

З помилок – єдина, що не встигла допомогти родичці – дружина двоюрідного брата зі Львова, котра померла від онко. Так швидко згоріла, що ми не встигли опам’ятатися.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Прогулянки з коханим – коли немає гаджетів і є можливість просто побути удвох і поговорити про все на світі.

Василь ГОЛОВАНОВ

Ведучий проекту «Вечірній Прайм» на телеканалі «112 Україна», володар внутрішньої премії каналу «Ведучий року», за підсумками першого року роботи каналу. Брендвойс телеканалу «112 Україна».

Актор театру імпровізації «Чорний квадрат». Володар внутрішньої премії театру «Кращий актор 2008».

Три головних події 2016 року по Вашій версії: Публікація електронних декларацій депутатів і чиновників, перемога України на Євробаченні, вбивство Павла Шеремета.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Космонавтом, актором, телеведучим.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Навколосвітня подорож.

Говорячи слово УСПІХ, який сенс Ви в нього вкладаєте? Досягнення поставленої мети.

Ваш улюблений афоризм? «Тільки дві речі є нескінченними – Всесвіт і людська дурість, хоча щодо Всесвіту я не впевнений». А. Ейнштейн.

Оцініть рівень свободи слова в Україні за 10-бальною шкалою: 7 балів.

Як часто Ви дивитеся телевізор вдома? Дуже рідко.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? А якщо все-таки в грошах, то чому? Гроші дають свободу, а свобода – одна зі складових щастя.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я ... зіпруся».

Кому в цьому житті Ви заздрите? Собі в дитинстві.

Яка риса характеру - Ваш головний недолік? Приходжу завчасно.

Якби в Вашу честь кулінари назвали якусь страву - що це буде? Алкогольний коктейль Голованов сауер.

Чи є у Вас улюблена книга? В дитинстві улюбленими книгами були «Шерлок Холмс і доктор Ватсон» Конан Дойля.

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали? Аліса, в честь дочки.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію? Київ, Поділ, Львів.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Ледачий відпочинок, пляж, море, тиша)).

Олег ПАНЮТА

Журналіст, автор і ведучий програми «Події тижня» на каналі «Україна»

Найвагоміші здобутки в Вашій професійній діяльності в 2016 році: У 2016 році ми відсвяткували 5-річчя програми «Події тижня». Нам вдалося домогтися гарних результатів і високих показників телепереглядів і це значить, ми рухаємося в правильному напрямку. Глядач дивиться, глядач довіряє, не втрачає інтересу до програми. Мені здається, найважливіше в нашій справі – затребуваність у глядача. Це кращий показник.

Ваше життєве кредо: Порядність, чесність, доброта і легкість – основні інструменти для досягнення цілей. Правильні якості завжди приведуть до перемоги. Вони надають впевненості в собі і своїх силах і в той же час роблять тебе сильнішим в очах оточуючих.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Я був дуже різнобічною дитиною. Ким тільки не мріяв бути: і актором, і танцюристом, і водієм. Але в першу чергу, мені завжди хотілося бути хорошою людиною, яка б могла допомагати людям. Робити добрі справи. І в принципі, я здійснив мрію дитинства, ставши журналістом. Адже журналіст – це саме та людина, яка своїми справами допомагає людям, які знаходяться поруч.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Я дуже люблю море, підживлююсь від нього енергією, набираюся сил, спокою, умиротворення. Хотілося б спілкуватися з ним набагато частіше, ніж виходить.

Бути сьогодні успішним - це ... бути затребуваним, бути конкурентоспроможним. Бути прикладом для інших, бути зразком, коли на тебе рівняються. Володіти лідерськими якостями, бути визнаним в суспільстві.

Говорячи про слові «успіх», які властивості ви в нього вкладаєте? Успіх - це коли ти отримуєш задоволення від того, що робиш. Це досягнення поставленої мети і позитивних результатів.

Ваш улюблений афоризм? Людина, яка з самого початку поводиться гідно, позбавлена докорів сумління.

Кого Ви вважаєте найвидатнішим журналістом в історії? Авторитетними журналістами вважаю Боба Вудворда, Опру Уїнфрі, Ларрі Кінга, Анну Політковську. Але насправді, видатним може бути кожен. Успішність журналіста полягає в його працездатності, його впізнаваності. Якщо людині довіряють – його читають, дивляться. І не має значення в якій газеті або на якому каналі він працює. Він може працювати в малотиражній газеті, але саме заради його матеріалу цю газету купують і чекають з нетерпінням наступного випуску.

Оцініть рівень свободи слова в Україні за 10-бальною шкалою: Поки ще не десять, але вже і не два. Позначимо на цифрі шість.

Як часто Ви дивитеся телевізор вдома? Телевізор обов'язково дивлюся. Справа в тому, що телевізійний ефір можна дивитися в ноутбуці, на планшеті, в телефоні. Дивлюся телевізійні програми, але вже в записі, адже просто не вистачає часу і можливості дивитися їх в прямому ефірі.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? А якщо все-таки в грошах, то чому? Щастя не в грошах, щастя в людях, які тебе оточують. Гроші – це всього лише елемент, який дозволяє відчувати себе вільним, коли тобі це необхідно. Але, за гроші не купити здоров'я, друзів, молодість, не купити любов і повагу, ставлення близьких і не тільки близьких тобі людей. Гроші – це інструмент, який придумали, напевно, нещасливі люди, намагаючись замінити собі те, чого вони не змогли отримати від життя: любов, задоволення, дружбу. І назвали це товарно-грошовими відносинами свого часу.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я ... подивлюся на неї, сфотографую і зроблю біля неї пряме включення».

Кому в цьому житті Ви заздрите? Заздрю своїй домашній собаці, яка може собі дозволити за розкладом стукати лапою в двері і вимагати сніданку або вечері. Синичкам, які безтурботно пролітають повз мого вікна в пошуках свіжого шматочка сала. Насправді, вважаю заздрість одним з найгірших почуттів. І намагаюся максимально не потрапляти в її сіті. Це почуття роз'їдає зсередини і заважає радіти життю.

Яка риса характеру - Ваш головний недолік? Надмірний перфекціонізм, а точніше прагнення до досконалості. Кожен раз задаю собі запитання: «А чи зробив я правильно? А можливо, можна було б зробити ще краще?». Це постійна ревізія того, що ти зробив.

Якби в Вашу честь кулінари назвали якусь страву - що це буде? У мою честь можна назвати будь-який кілограмовий торт ще з двома кілограмами крему зверху – це те, за що я готовий багато чого продати! А блюдо, яке може мені підняти настрій, має бути свіже, домашнє і апетитно пахне. Це можуть бути навіть листя салату, зірвані з домашньої грядки, скроплені цитриновим соком і декількома крапельками оливкової олії.

Чи є у Вас улюблена книга? На жаль, зараз рідко знаходжу час на те, щоб, не поспішаючи почитати класичну паперову книгу в зручному кріслі. Зараз частіше читаю тільки дитячі книжки з дочкою. Це і українські автори і, зарубіжні Ганс Християн Андерсен, брати Грімм, Астрід Ліндгрен і так далі. Я впевнений, що ми доростемо з нею і до Кафки, Ніцше. Сподіваюся, на той час книги ще залишаться. Зараз я знову відкриваю для себе дитячу літературу. І добре, що сучасні українські письменники звертають увагу на дітей. Адже діти, які читають книжки, можуть дозволити собі фантазувати, можуть дозволити собі мріяти, а поруч з ними і дорослі. Дорослі, які можуть собі дозволити мріяти, це велика рідкість. І ось я можу дозволити помріяти, завдяки спільному прочитанню книг з донькою.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? З тим, хто свого часу так само прагнув справедливості. Це міг би бути якийсь середньовічний британський лицар, який готовий був жертвувати собою заради інших, йти до своїх ідеалів, домагатися добра і справедливості. Такий собі Робін Гуд.

Яке диво світла Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало? Чудо – це українська мова, яка накрила б все місто Джанкой цієї весни. І від цього б весь Крим став жовто-блакитним. Для мене, як кримчанина, особливо важливо зберегти цілісність нашої країни. Я мрію про те, щоб без найменших перешкод поїхати в рідне місто до рідних і близьких, так як це було раніше.

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали? Планета «Людина року»! Унікальність цієї планети полягала б у тому, що її щороку можна було б перейменовувати на честь переможця.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію? Якщо говорити про Київ, то в столиці і дня не вистачить, щоб обійти всі визначні пам'ятки. У нас прекрасний центр, багато історичних місць, неймовірний краєвид на Дніпро, собори на Михайлівській площі! Є на що помилуватися.

І по Україні теж можна провести незабутню екскурсію, показавши не одне красиве місто. У нашій країні є все – гори, річки, моря, поля. Нам потрібно її берегти, любити і пишатися.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Найбільше досягнення – протягом 25 років я займаюся улюбленою справою. Від якої ні разу не хотів відмовитися чи проміняти. Дуже важливо не розлюбити свою роботу, свою справу, не розчаруватися в ній, в собі, в своїх силах. Я отримую задоволення від того, чим займаюся.

Найбільша помилка? Я роблю помилки щодня, десь великі, десь маленькі, якби думав, яка з них найголовніша, то, напевно, залишився в позавчорашньому дні. Головне, не зациклюватися на цих помилках, а робити все можливе, щоб вони тебе не підстерігали попереду. Потрібно завжди знаходити в собі сили виправляти ці недоліки, і розуміти, що за будь-якою помилкою – нова перемога, а за будь-якою поразкою – рух вперед. Так чи інакше, але це все навички та досвід. Бажання виправити помилку – насправді набагато важливіше, ніж сама помилка.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Кращий відпочинок для мене – усамітнення з природою. Робота в саду, прогулянка з собакою в лісі. І, звичайно, спілкування з родиною.