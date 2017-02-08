Замглавы НБУ сообщила, что ликвидность банковской системы превышает 100 миллиардов гривен и система готова к кредитованию.
Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила в ходе брифинга, что банковская система Украины в настоящий момент прозрачна, обладает достаточным уровнем ликвидности и готова к кредитованию, передает УНИАН.
"Система сейчас прозрачна – осталось только два банка, по которым продолжается процедура легализации собственников – это банк "Гефест" и банк "Новый". Ликвидность банковской системы превышает 100 миллиардов гривен. Система готова к кредитованию", – подчеркнула Рожкова.
Замглавы НБУ отметила, что после проведенной очистки регулятор намерен посвятить 2017 год повышению эффективности банковской системы и возобновлению кредитования.
Также она напомнила, что для возобновления кредитования есть ряд законодательных инициатив, и Нацбанк рассчитывает на их поддержку в Верховной Раде.
Начиная с 2018 года НБУ намерен ввести ежегодную диагностику качества банковского кредитования, результаты которой будут публичными.
Ранее в НБУ сообщили, что общий убыток банковского сектора Украины по итогам 2016 года достиг рекордного уровня.
Инф. korrespondent.net