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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • НБУ: Банки Украины готовы к кредитованию
    Опубликовано: 2017-02-08 16:30:57

    Замглавы НБУ сообщила, что ликвидность банковской системы превышает 100 миллиардов гривен и система готова к кредитованию.
     
    Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила в ходе брифинга, что банковская система Украины в настоящий момент прозрачна, обладает достаточным уровнем ликвидности и готова к кредитованию, передает УНИАН.
     
    "Система сейчас прозрачна – осталось только два банка, по которым продолжается процедура легализации собственников – это банк "Гефест" и банк "Новый". Ликвидность банковской системы превышает 100 миллиардов гривен. Система готова к кредитованию", – подчеркнула Рожкова.
     
    Замглавы НБУ отметила, что после проведенной очистки регулятор намерен посвятить 2017 год повышению эффективности банковской системы и возобновлению кредитования.
     
    Также она напомнила, что для возобновления кредитования есть ряд законодательных инициатив, и Нацбанк рассчитывает на их поддержку в Верховной Раде.
     
    Начиная с 2018 года НБУ намерен ввести ежегодную диагностику качества банковского кредитования, результаты которой будут публичными.
     
    Ранее в НБУ сообщили, что общий убыток банковского сектора Украины по итогам 2016 года достиг рекордного уровня.

    Инф. korrespondent.net

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