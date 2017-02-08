Акционеры хотят отстранить Цукерберга от управления Facebook

Часть акционеров недовольна новой структурой капитала компании, утвержденной в 2016 году.

Часть акционеров Facebook выступает за то, чтобы исключить Марка Цукерберга, основателя компании, из совета директоров, сообщает ITC.

За исключение Цукерберга из управляющего совета директоров выступает группа инвесторов, являющихся членами правозащитной общественной организации SumOfUs. Сама организация позиционирует себя как интернет-сообщество, которое воздействует на мировые корпорации с целью их привлечения к ответственности по ряду глобальных проблем, включая глобальные изменения климата, нарушения прав трудящихся, дискриминацию в разных ее проявлениях, нарушения прав человека, коррупцию и корпоративный захват власти.

Они убеждены, что независимый человек лучше справится с этой ролью, "обеспечив нужный контроль за руководством компании, улучшив корпоративное управление и утвердив более ясный план действий для акционеров".

В Facebook отказались от комментариев по данному предложению, но вероятно компания опубликует официальное заявление одновременно с подачей отчета в Комиссию по ценным бумагам и биржевым операциям США в апреле 2017 г. Это обычная практика при обработке обращений акционеров.

Подача этого предложения связана с недовольством акционеров новой структурой акционерного капитала компании, утвержденной в прошлом году. По мнению недовольных инвесторов, принятые изменения привели к явному смещению баланса силы в пользу Цукерберга. В ходе собрания в июне 2016 г. участников попросили проголосовать за выпуск акций класса C, чтобы Цукерберг мог сохранить контроль над компанией. Голосование прошло успешно, но один из инвесторов до сих пор оспаривает это решение в суде, считая его незаконным. План возник после того, как в 2015 г. Марк Цукерберг пообещал пожертвовать 99% принадлежащих ему и его супруге Присцилле Чан акций Facebook на "улучшение мира". Выпуск акций класса C был необходим, чтобы помочь Цукербергу в достижении его долгосрочных целей и в тоже время вдохновить остаться в компании как можно дольше.

В предложении говорится, что приход независимого человека в совет директоров повысит стоимость акционерного капитала. Кроме того, этот шаг "восстановит необходимый баланс власти между CEO и советом директоров, а также поспособствовать установлению эффективного руководства".

Отмечается, что SumOfUs беспокоят возможные негативные последствия, а точнее потенциальное снижение стоимости акций из-за того, что слишком много своего рабочего времени Марк Цукерберг проводит вне компании.

ЛIГАБiзнесIнформ