Верховная Рада приняла закон для развития телекомсетей

Закон определяет правовые, экономические и организационные принципы доступа к инфраструктуре для размещения технических средств телекоммуникации.

Верховная Рада Украины приняла закон о доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей (N4159). За такое решение проголосовали 246 депутатов, передает корреспондент ЛІГА.net.

Закон определяет правовые, экономические и организационные принципы доступа к инфраструктуре для размещения технических средств телекоммуникации. Устанавливаются полномочия органов госвласти и местного самоуправления. А также полномочия тех, кто задействован в таких хозяйственных отношениях. Плата за доступ к инфраструктуре может быть разовой и периодической. Размер платы устанавливается договором.

Закон позволит операторам пользоваться едиными правилами доступа ко всем объектам инфраструктуры. Теперь владельцы зданий и инфраструктурных объектов не смогут самостоятельно устанавливать цены и препятствовать операторам в процессе установки нашего оборудования.

Закон вступает в силу через три месяца после публикации. Договоры, заключенные до вступления закона в силу, действуют до завершения срока. Если заказчик или собственник инфраструктуры потребует привести ранее заключенные договоры в соответствие с законом, требование должно быть выполнено в течение месяца.

ЛIГАБiзнесIнформ