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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Верховная Рада приняла закон для развития телекомсетей
    Опубликовано: 2017-02-08 15:15:40

    Закон определяет правовые, экономические и организационные принципы доступа к инфраструктуре для размещения технических средств телекоммуникации.

    Верховная Рада Украины приняла закон о доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей (N4159). За такое решение проголосовали 246 депутатов, передает корреспондент ЛІГА.net.

    Закон определяет правовые, экономические и организационные принципы доступа к инфраструктуре для размещения технических средств телекоммуникации. Устанавливаются полномочия органов госвласти и местного самоуправления. А также полномочия тех, кто задействован в таких хозяйственных отношениях. Плата за доступ к инфраструктуре может быть разовой и периодической. Размер платы устанавливается договором.

    Закон позволит операторам пользоваться едиными правилами доступа ко всем объектам инфраструктуры. Теперь владельцы зданий и инфраструктурных объектов не смогут самостоятельно устанавливать цены и препятствовать операторам в процессе установки нашего оборудования.

    Закон вступает в силу через три месяца после публикации. Договоры, заключенные до вступления закона в силу, действуют до завершения срока. Если заказчик или собственник инфраструктуры потребует привести ранее заключенные договоры в соответствие с законом, требование должно быть выполнено в течение месяца.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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