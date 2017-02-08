Звіт Національної ради реформ: Україна зробила більший прогрес у реалізації реформ за останні два роки, ніж за попередні 23 Опубликовано: Запуск платформи «Декорупція», ProZorro 2.0., реформа правоохоронної системи, судова реформа, децентралізація та нова українська школа – у Національній раді реформ поділилися результатами роботи в 2016 році та планами на 2017.

Однією з найбільш перспективних та пріоритетних реформ в Україні є судова. У 2016 році було прийнято низку законів, які забезпечують її успішне запровадження, почалося створення нового Верховного суду України, до участі в конкурсі на посади суддів допущено 653 кандидати. Прийняті стратегічно важливі для запровадження і підтримки реформи Закони України «Про забезпечення права на справедливий суд», «Про судоустрій і статус суддів» і «Про Вищу раду правосуддя». Крім того, було затверджено Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки.

У результаті діяльності НАБУ і САП станом на кінець грудня 2016 року здійснюється розслідування у 280 кримінальних провадженнях. У 10 провадженнях суд вже виніс обвинувальні вироки. Понад 100 млн грн повернуто до бюджету. В ході розслідувань заарештовані грошові кошти (433,6 млн грн, 79,8 млн дол США, 7,1 млн євро), 101 земельна ділянка, 52 квартири, 32 житлові будинки, 41 транспортний засіб, 1 цілісний майновий комплекс, цінні папери на суму понад 75,5 млн грн.

Найбільше досягнення у реформі публічних закупівель – запуск системи ProZorro 2.0. «Зробивши у 2016-му використання системи електронних закупівель ProZorro обов’язковим для усіх державних замовників, держава змогла вивільнити 9 млрд грн коштів, які можуть бути спрямовані на нагальні потреби економіки чи оборонного сектору», – повідомив секретар Національної ради реформ, Заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків. У систему ProZorro заведено понад 420 тис. торгів (6,32 тис. у 2015 році) на суму понад 200 млрд грн (435 млн грн у 2015 році), кількість організаторів торгів – близько 20 тисяч осіб (985 у 2015 році).

Об’єднання територіальних громад в рамках реформи децентралізації триває – наразі їх уже 366.

В рамках реформи правоохоронної системи розпочато роботу патрульної поліції в 32 містах України. Загальна чисельність особового складу перебільшує 12 тис. осіб.

Дерегуляція залишилася в ТОП-5 пріоритетних реформ, незважаючи на зміну уряду на початку 2016 року. Уряд наблизився до повного виконання зобов’язань перед МВФ в частині затвердження ліцензійних умов на ведення окремих видів діяльності: наразі з 24 необхідних документів вже прийнято 22.

В рамках реформи системи охорони здоров’я наприкінці 2016 року Уряд затвердив дорожню карту і принципи першого етапу розвитку компоненту системи E-Health в Україні.

Реформа національної безпеки та оборони є однією з найбільш важливих. В роботі – 5 основних напрямків реформування системи національної безпеки і оборони – «Реформування сектору безпеки – загальна архітектура», «Міністерство оборони», «Координація розвідувальної діяльності», «Кібербезпека», «Оборонно-технічне співробітництво з іноземними партнерами».

Реформа освіти, відповідно з планом Національної ради реформ, у першому кварталі 2017 року поповниться концепцією «Нової української школи» – стратегічним документом, згідно з яким формуватиметься політика щодо реформування загальної середньої освіти, подовживши прогрес 2016 року.

У рамках проекту «Цифрова Україна» була впроваджена система електронного документообігу. За результатами її публічної презентації отримано 70 заявок на розгортання СЕД від органів державної влади та 14 заявок від потенційних партнерів. СЕД офіційно передана 28 державним установам та органам місцевого самоврядування. Також перше читання пройшов законопроект про використання хмарних обчислень. «Це відкриє нашим державним установам шлях до користування найкращими світовими послугами зберігання та передачі даних. Крім того, Верховна Рада України відповідним рішенням усунула бар’єри для експорту послуг, завдяки яким однозначно спроститься робота українських фахівців IT, які надають аутсорсингові послуги іноземним замовникам», – вважає Дмитро Шимків. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.