Хроническая усталость не бывает беспричинной

Британские ученые получили новые данные относительно причин синдрома хронической усталости, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Известно, что данный синдром характеризуется необычайным снижением работоспособности, чувством усталости, которые нарушают работоспособность индивидуума.



По данным журнала The Lancet к синдрому хронической усталости – СХУ предрасполагает невротизм и замкнутость в детском возрасте. К СХУ чаще предрасположены женщины, причем эта предрасположенность передается по наследству.



Спусковым крючком для проявления СХУ часто является утрата любимого человека, физический и психический стресс, а так же заболевание вызываемое вирусом Эпштейна – Барра – инфекционный мононуклеоз.



medicus.ru