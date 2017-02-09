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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Хроническая усталость не бывает беспричинной
    Опубликовано: 2017-02-09 18:44:57

    Британские ученые получили новые данные относительно причин синдрома хронической усталости, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Известно, что данный синдром характеризуется необычайным снижением работоспособности, чувством усталости, которые нарушают работоспособность индивидуума.


    По данным журнала The Lancet к синдрому хронической усталости – СХУ предрасполагает невротизм и замкнутость в детском возрасте. К СХУ чаще предрасположены женщины, причем эта предрасположенность передается по наследству.


    Спусковым крючком для проявления СХУ часто является утрата любимого человека, физический и психический стресс, а так же заболевание вызываемое вирусом Эпштейна – Барра – инфекционный мононуклеоз.

    medicus.ru

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