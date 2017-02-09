Соленое лечение: советы

Новые исследования подтверждают: морская вода может весьма успешно использоваться в качестве лекарства.

Об этом рассказала на Всемирном форуме по проблемам воды в Мехико доктор Мария Тлари из Никарагуа. В нескольких клиниках более 5 тысяч пациентов уже два года проходят курс лечения морской водой, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Результаты полученных данных показывают, что два — три стакана морской воды в день улучшают состояние больных, страдающих от гипертонии, аллергии, диабета и некоторых других заболеваний.



Мария Тлари утверждает, что эта уникальная жидкость обладает свойствами анальгетика, антибиотика, защищает от воспалительных процессов и даже способна утолить голод.



Испанские и колумбийские специалисты подтвердили, что по своему составу морская вода похожа на человеческую плазму, в ней содержится множество элементов, полезных для организма человека.



medicus.ru