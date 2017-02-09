Липоксация: стоит крепко подумать

Чтобы жить дольше и здоровее, следует знать, что… женщинам среднего возраста разумнее полагаться на шейпинг, чем на кажущиеся более физически легкими пластические операции по липоксации. Лёгкость последних, как оказывается, ой как обманчива.



Пятилетнее исследование постоперационных историй 16155 пациентов, средний возраст которых был 47,7 лет показало, что риск смерти после операции по удалению лишнего жира у пациентов старшего возраста резко увеличивается. Подобная операция оказалась летальной для 2, 2,8 и 4,6% людей, соответственно (мужчины умирали приблизительно в два раза чаще женщин).



Количество же летальных исходов в процентах среди людей в возрасте 65 лет и старше оказалось существенно больше. Как выяснили врачи, престарелые пациенты, перенесшие удаление жира, часто не живут и 3−х месяцев после подобного хирургического вмешательства.



medicus.ru