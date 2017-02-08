Госдолг Греции вырос до 326 миллиардов евро

Государственный долг Греции за прошлый год вырос на €5 млрд и на конец декабря достиг €326,36 млрд. Об этом сообщает Министерство финансов страны, пишет РИА Новости.

В структуре госдолга уменьшилась доля долговых ценных бумаг и выросла доля кредитов. На долговые ценные бумаги приходится €71,607 млрд, на кредиты – €254,751 млрд.

Объем кредитов Европейского фонда финансовой стабильности, Европейского механизма стабильности и Международного валютного фонда за год вырос на €7,229 млрд – с €220,431 млрд в 2015 году до €227,66 млрд в 2016 году.

Проценты по кредитам составили €5,587 млрд евро.

Проект госбюджета Греции предусматривал, что в 2016 году ВВП составит €174,438 млрд.

Ранее сообщалось о том, что ЕС приостановил оказание финансовой помощи Греции.

Инф. finance.ua